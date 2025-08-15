< sekcia Ekonomika
PMÚ začal správne konanie o koncentrácii firmy IAC Group (Slovakia)
Autor TASR
Bratislava 15. augusta (TASR)- Protimonopolný úrad (PMÚ) SR začal správne konanie vo veci posúdenia koncentrácie spočívajúcej v získaní výlučnej kontroly indického podnikateľa Tata AutoComp Systems Limited nad spoločnosťou IAC Group (Slovakia) z Lozorna, pôsobiacej v automobilovom priemysle. V piatok o tom informoval úrad.
„Fyzické a právnické osoby môžu predložiť PMÚ svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. PMÚ žiada tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie,“ uviedol úrad.
Spoločnosť IAC Group (Slovakia) mala podľa portálu Finstat vlani tržby vo výške 180 miliónov eur. Zamestnáva približne tisíc zamestnancov a zaoberá sa výrobou interiérových a plastových komponentov pre automobilový priemysel.
