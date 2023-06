Čas na opravu chybných údajov pri kúpe diaľničnej známky sa predĺži

Bratislava 19. júna (TASR) - V prípade chybného či neúplného zadania údajov pri nákupe elektronickej diaľničnej známky bude mať zákazník možnosť opravy, doplnenia alebo zmeny týchto údajov najneskôr do 15 minút od uskutočnenia nákupu. Protimonopolný úrad (PMÚ) SR oslovil Ministerstvo dopravy SR a Národnú diaľničnú spoločnosť s požiadavkou na zváženie úpravy obchodných podmienok tak, aby boli prospešnejšie pre zákazníkov, informoval v pondelok PMÚ.



"Zo strany Národnej diaľničnej spoločnosti bol úrad vyrozumený, že zmena znenia všeobecných obchodných podmienok bude realizovaná v tom zmysle, že dôjde k predĺženiu lehoty na vykonanie opravy, doplnenia alebo zmeny chybne alebo neúplne zadaných údajov do konca príslušného kalendárneho dňa. Zároveň bude umožnené požiadať o vykonanie opravy údajov aj po uplynutí uvedenej lehoty a to v prípade, ak prevádzkovateľ vozidla preukáže, že chybne zadané evidenčné číslo vozidla v čase úhrady diaľničnej známky nebolo pridelené žiadnemu vozidlu," informoval úrad.