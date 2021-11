Po 13 rokoch obnovili leteckú linku z Kodane do Bratislavy

Bratislava 2. novembra (TASR) - Po 13 rokoch obnovili pravidelnú leteckú linku z Kodane do Bratislavy. Do svojho letového poriadku si ju od 1. novembra pridala spoločnosť Ryanair. Lety z tejto destinácie do Bratislavy boli naposledy v ponuke v roku 2008, keď ich prevádzkovala spoločnosť SkyEurope. TASR o tom informoval hovorca Bratislavskej organizácie cestovného ruchu - Bratislava Tourist Board (BTB) Július Buday.



Prvých cestujúcich z Kodane čakalo po prílete privítanie, ktoré spolu s bratislavským letiskom zabezpečil BTB. "Okrem hudobného vystúpenia dostal každý zo 127 cestujúcich aj malý darček a informácie o tom, ako čas v Bratislave čo najlepšie využiť," spresnil Buday.



Letový plán tejto linky umožňuje najkratší pobyt na Slovensku na tri noci v prípade príletu piatok a odletu v pondelok. BTB plánuje osloviť dánsky trh aj prostredníctvom komunikačných aktivít. Preto už teraz prostredníctvom dotazníka zbiera dáta od prvých turistov, ktorí Bratislavu navštívili.



"Nové linky, ktoré Bratislavu spájajú s inými metropolami, sú pre oživenie záujmu zahraničných turistov veľmi dôležité. Za prvých osem mesiacov prespalo v našom hlavnom meste len 777 Dánov, čo je v porovnaní s ich celkovým počtom za rok 2019, ktorý predstavoval 5143, približne 15 percent," skonštatoval hovorca BTB. Linka z Kodane preto podľa neho prináša potenciál na prekonanie týchto štatistík.