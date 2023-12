Po 15 mesiacoch poklesu zaznamenala Južná Kórea rast exportu čipov

Soul 3. decembra (TASR) - Export Južnej Kórey sa v novembri zvýšil, pričom tempo rastu prekonalo očakávania. Výrazne k tomu prispel vývoz čipov, ktorý prvýkrát za 16 mesiacov vzrástol. Výsledkom je najvyšší obchodný prebytok krajiny za viac než dva roky. Informovala o tom agentúra Reuters.



Export štvrtej najväčšej ázijskej ekonomiky dosiahol v novembri 55,80 miliardy USD (51,31 miliardy eur). Medziročne to predstavuje rast o 7,8 %. Znamená to najrýchlejší rast exportu od júla minulého roka a zároveň prekonanie prognózy analytikov oslovených agentúrou Reuters. Tí počítali so spomalením rastu vývozu na 4,7 % z 5,1-percentného rastu za mesiac október.



K nečakane prudkému zvýšeniu rastu exportu prispel vývoj v oblasti vývozu čipov. Ten po 15 mesiacoch poklesu zaznamenal v novembri rast, a to o 12,9 %. "Zotavenie dopytu po polovodičoch jednoznačne prispelo k podpore celkového vývozu," povedal ekonóm zo spoločnosti Daishin Securities Lee Da Eun. Zároveň však upozornil, že riziká stále pretrvávajú a jedným z najväčších je slabé zotavovanie čínskej ekonomiky. Čína je pritom najväčším obchodným partnerom Južnej Kórey.



Aj za november zaznamenala Južná Kórea pokles vývozu na čínsky trh, konkrétne o 0,2 %. Naopak, vývoz do Spojených štátov vzrástol o 24,7 %.



Dovoz Južnej Kórey klesol o 11,6 % na 52 miliárd USD, zatiaľ čo analytici počítali s poklesom o 8,6 %. V predchádzajúcom mesiaci klesol dovoz o 9,7 %.



Výsledkom vývoja dovozu a vývozu je prebytok zahraničného obchodu Južnej Kórey na úrovni 3,80 miliardy USD. Je to najvyšší obchodný prebytok od septembra 2021.



(1 EUR = 1,0875 USD)