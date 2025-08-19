Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Po 1,5-ročnom maxime sa potravinová inflácia v Británii zmiernila

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Z jednotlivých položiek najvýraznejšie rastú ceny čokolády, kávy a mäsa.

Autor TASR
Londýn 19. augusta (TASR) - Po dosiahnutí najvyššej úrovne za viac než 1,5 roka zaznamenala potravinová inflácia v Británii v ostatných štyroch týždňoch zmiernenie. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na v utorok zverejnené výsledky prieskumu spoločnosti Worldpanel by Numerator, pôvodne známej ako Kantar.

Podľa údajov Worldpanel by Numerator dosiahla potravinová inflácia v Británii za štyri týždne do 10. augusta 5 %. Za predchádzajúce štyri týždne do 13. júla predstavovala 5,2 %, čo bola najvyššia potravinová inflácia od januára 2024.

Rozsah zmiernenia inflácie je však stále slabý, uviedol Fraser McKevitt, šéf oddelenia maloobchodu a spotrebiteľov z Worldpanel by Numerator. „Vidíme mierne spomalenie rastu cien potravín, naďalej sme však ďaleko za bodom, od ktorého je zvyšovanie cien cítiť. Spotrebitelia stále nakupujú tak, aby s peniazmi vyšli,“ dodal.

Z jednotlivých položiek najvýraznejšie rastú ceny čokolády, kávy a mäsa. Naopak, najvýraznejšie klesli pri položkách ako šumivé vína a cukrovinky mimo čokolády. Oficiálne údaje štatistikov o vývoji inflácie v Británii za júl budú známe v stredu 20. augusta.
.

