Po 1,5-ročnom poklese sa výroba áut v Británii v marci zvýšila

Londýn 29. apríla (TASR) - Po 1,5 roka trvajúcom poklese sa produkcia áut v Británii vrátila v marci k rastu. Čiastočne to ovplyvnil fakt, že v marci minulého roka začala ekonomiku v Európe ovplyvňovať pandémia nového koronavírusu.



Ako vo štvrtok informovalo britské Združenie výrobcov a dovozcov áut (SMMT), v marci sa v Británii vyrobilo 115.498 vozidiel. Medziročne to znamená rast o 46,6 % a prvý rast produkcie po 18 mesiacoch.



Na druhej strane, v porovnaní s päťročným priemerom za mesiac marec bola tohtoročná marcová výroba o 22,8 % nižšia. Navyše, aj za celý 1. kvartál produkcia klesla, medziročne o 4 %.



Čo sa týka samotnej marcovej výroby, potiahol ju najmä zahraničný dopyt. Produkcia pre domáci trh sa zvýšila o 19,4 %, pre zahraničné trhy však vzrástla až o 51,1 %.



Najvýraznejšie rástol vývoz do Ázie, a to o 54,1 %. Export do USA sa zvýšil o 36,4 % a do krajín Európskej únie o 33,5 %. Európska únia aj naďalej zostáva najväčším trhom pre britské autá, dodalo združenie SMMT.