Obec Tuhár mala dokončiť vodovod, náklady sú vyše 1,2 milióna

Tuhár 23. júna (TASR) – Obec Tuhár v okrese Lučenec by po 16 rokoch mala mať dokončený a funkčný vodovod. Ako TASR v tejto súvislosti informoval starosta Peter Čeman, vysúťažená cena na dobudovanie stavby je viac ako 1,2 milióna eur.



„Je to dlhodobá záležitosť, ťahá sa to už od roku 2004, keď sme spracovali projektovú dokumentáciu. Odvtedy sme budovali a budovali a tohto roku vo februári nám, respektíve vodárenskej spoločnosti, schválili dofinancovanie na kompletný vodovod,“ priblížil starosta.



V minulých rokoch bolo podľa jeho slov vybudované prívodné potrubie do dediny, výtlačné potrubie a časť zásobného potrubia. „Chýba nám ešte prečerpávacia stanica, vodojem, redukčná šachta, ako aj rozvody po obci a prípojky,“ vymenoval Čeman.



Aktuálne sa podľa neho podpisujú príslušné zmluvy medzi vodárenskou spoločnosťou a ministerstvom, kontroluje sa verejné obstarávanie a následne odovzdajú stavenisko. „Realizácia by mala byť maximálne 20 mesiacov. Samozrejme, môže byť aj kratšia,“ podotkol starosta, podľa ktorého je akútny nedostatok pitnej a úžitkovej vody najväčším miestnym problémom. „Aj teraz, keď bolo sucho, sa ľudia sťažovali, že nemajú vodu a museli sme ju dovážať,“ zakončil.