V Levoči po 40 rokoch obnovia čistiareň odpadových vôd

Levoča 25. mája (TASR) – Po približne 40 rokoch prejde čistiareň odpadových vôd (ČOV) v Levoči rekonštrukciou a vznikne tak úplne nová. Podtatranská vodárenská spoločnosť totiž získala nenávratný finančný príspevok z operačného programu Kvalita životného prostredia vo výške viac ako 4,44 milióna eur. Investičný riaditeľ Podtatranskej vodárenskej spoločnosti Štefan Bukovič pre TASR uviedol, že v rámci projektu sa vybudujú úplne nové objekty, časť starých stavieb sa využije taktiež.



"Vybuduje sa nové hrubé aj jemné prečistenie, nové aktivačné nádrže, zlepší sa odstraňovanie dusíka a fosforu, dobuduje sa odvodňovacia linka a kanálové hospodárstvo. Okrem toho sa zvýši účinnosť čistenia odpadových vôd, zlepší kvalita vyčistenej vody vypúšťanej do recipientu a zvýši sa aj možnosť napojenia nových obyvateľov o približne 1000," priblížil Bukovič. Celkové oprávnené náklady na výstavbu dosiahnu takmer päť miliónov eur.



Levoča je posledné väčšie okresné mesto na Spiši, ktoré doposiaľ nemá zrekonštruovanú čistiareň. "Sme radi, že sa to posunulo a k rekonštrukcii dôjde. Predpokladáme vyššiu kvalitu čistenia odpadových vôd v meste Levoča i v mestských častiach, ktoré sú na čistiareň napojené," uviedol pre TASR primátor Levoče Miroslav Vilkovský. Na ČOV je podľa neho v súčasnosti napojených približne 97 percent domácností. "Paralelne so stavebnými prácami bude v prevádzke stará čistiareň, takže nijaké obmedzenia obyvatelia počas výstavby nepocítia," ubezpečil Bukovič.



V súčasnosti je už ukončený proces verejného obstarávania a s prácami by sa malo začať v priebehu júna. Zmluvný termín ukončenia projektu je 24 mesiacov od odovzdania staveniska, Bukovič však verí, že sa to podarí dokončiť aj skôr. "Je dobré počasie, takže to chceme využiť, aby práce pokročili. O realizáciu zámeru sme sa snažili približne desať rokov, v predchádzajúcich dvoch žiadostiach o nenávratný finančný príspevok sme neboli úspešní pre nedostatok zdrojov, takže je úspech, že sa to podarilo," skonštatoval Bukovič.