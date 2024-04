Po anexii Krymu a ruskej invázii stúpol počet štatutárov z Ukrajiny

Bratislava 1. apríla (TASR) - Nárast počtu štatutárov z Ukrajiny v slovenských subjektoch silno koreluje so situáciou v ich domovskej krajine. V rokoch 2014 a 2015 vystrelili počty štatutárov. Prudký nárast vidno aj v rokoch 2022 a 2023, ktorý súvisí s inváziou Ruska na Ukrajinu. Uviedol to v analýze Martin Lindák, analytik FinStat.



"Pripomíname, že funkciu štatutára mohla zastávať jedna osoba vo viacerých spoločnostiach na Slovensku. Nárast je zjavne spojený s emigráciou z Ukrajiny po tzv. Euromajdane a následných udalostiach, pri ktorých Rusko anektovalo polostrov Krym a začalo konflikt medzi Ukrajinou a separatistickými republikami Doneck a Luhansk. Ďalší prudký nárast vidíme v rokoch 2022 a 2023, ktorý zase nadväzuje na inváziu Ruska na Ukrajinu. V prípade pozícií štatutárov, ktoré obsadzujú Rusi, nevidíme v danom čase prudší nárast či pokles. Výnimkou je len rok 2018. Dôvodom budú pravdepodobne protesty, ktoré v danom roku v Rusku prebiehali," spresnil.



Ukrajinskí občania sú podľa neho v súčasnosti v pozíciách štatutárov vo firmách rôznej veľkosti a rozličného zamerania. Najväčšou spoločnosťou podľa tržieb je spracovateľ hydiny EU Poultry, s.r.o. Firma mala v roku 2022 tržby vyše 100 miliónov eur.



Druhou v poradí je pracovná agentúra Parko Limited, s.r.o., ktorej tržby v roku 2022 poskočili z necelých 90.000 eur na vyše 33 miliónov eur. Treťou v poradí je eliastech, s.r.o., výrobca plastových dielov pre automobilový priemysel. V roku 2022 dosiahla spoločnosť tržby vyše 24 miliónov eur, a po prvýkrát sa preklopila do zisku.



Dodal, že v pozícii konečného užívateľa výhod sú ukrajinskí občania aj v slovenskej pobočke siete McDonald´s. McDonald´s Slovakia, s. r. o., mala v roku 2022 tržby vyše 50 miliónov eur. Ďalšou firmou je GlobalLogic Slovakia, s.r.o., ktorá poskytuje služby v oblasti počítačového programovania. Konečným užívateľom výhod je okrem ukrajinského občana aj občan Spojených štátov amerických.