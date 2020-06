Po prepade zaznamenali maloobchodné tržby v USA v máji rekordný rast

Washington 16. júna (TASR) - Po rekordnom prepade v apríli zaznamenali maloobchodné tržby v USA minulý mesiac rekordný rast, ktorým zároveň vysoko prekonali očakávania ekonómov. Ukázali to v utorok zverejnené údaje amerického ministerstva obchodu.



Ako ministerstvo informovalo, tržby v americkom maloobchode vyskočili v máji medzimesačne o 17,7 % po tom, ako v apríli zaznamenali pokles o 14,7 %. Rast viac než dvakrát prekonal predchádzajúci rekord z októbra 2001, keď sa tržby v maloobchode zvýšili o 6,7 %.



Májový rast bol zároveň omnoho výraznejší, než očakávali ekonómovia. Tí počítali so zvýšením tržieb iba o 8 %.



Priaznivejšie sú aj údaje za apríl, ktoré ministerstvo obchodu revidovalo. Pôvodný odhad totiž poukazoval na pokles maloobchodných tržieb v apríli až o 16,4 %.



Pod výrazný obrat v minulom mesiaci sa do veľkej miery podpísalo zotavenie predaja áut. Aj bez tohto sektora však maloobchodné tržby zaznamenali vysoký rast, konkrétne na úrovni 12,4 %. V apríli klesli tržby v americkom maloobchode bez započítania áut o 15,2 %.



Aj tržby bez započítania áut boli v máji podstatne vyššie, než očakávali ekonómovia. Tí počítali s rastom týchto tržieb o 5,5 %.