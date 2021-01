Po brexite bude pre biznis v Calais výzvou pandémia,tvrdí šéf prístavu

Calais 1. januára (TASR) - Po definitívnom odchode Británie z Európskej únie bude najväčšou výzvou pre francúzske prístavné mesto Calais zvládnutie pandémie nového koronavírusu. Povedal to v piatok šéf prístavu v Calais Jean-Marc Puissesseau, podľa ktorého prístav prišiel v dôsledku koronakrízy o desiatky miliónov eur.



Calais je najrušnejší francúzsky prístav v oblasti cestnej nákladnej dopravy, keďže leží najbližšie k britským brehom. Medzi Calais a britským Doverom je iba 37 kilometrov a francúzsky prístav vybaví ročne približne dva milióny kamiónov.



Ako Puissesseau uviedol po príchode prvého trajektu s autami z Doveru od definitívneho vystúpenia Británie z Európskej únie, teraz bude kľúčové dostať nový koronavírus čo najrýchlejšie pod kontrolu. "Dúfame, že sa nám čoskoro podarí z tejto krízy dostať a vrátiť sa do normálneho života," povedal novinárom, pričom dodal, že zdravotná kríza znížila tržby prístavu v minulom roku pravdepodobne o 30 miliónov eur.



Puissesseau povedal, že vďaka trojročným prípravám na brexit bol prístav Calais dostatočne pripravený na návrat colných formalít potrebných na obchod medzi Britániou a Európskou úniou. Britské firmy aj spoločnosti z kontinentálnej Európy sa obávali problémov na hraniciach v dôsledku byrokracie, čo by mohlo výrazne narušiť vzájomný obchod v hodnote približne bilión eur ročne.



Situácia by však bola podstatne horšia, ak by Brusel a Londýn neuzatvorili v poslednej chvíli obchodnú dohodu a došlo by k neriadenému brexitu. Dohodu uzatvorili 24. decembra, iba týždeň pred skončením 11 mesiacov trvajúceho prechodného obdobia, po ktorom Británia definitívne opustila Európsku úniu.