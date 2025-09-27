< sekcia Ekonomika
Po Bundestagu schválila tohtoročný krátkodobý rozpočet Spolková rada
Autor TASR
Berlín 27. septembra (TASR) - Spolková rada Bundesrat schválila v závere týždňa rozpočet na tento rok. Po tom, ako tak urobil minulý týždeň Bundestag, má vláda voľné ruky na realizáciu svojho plánu na podporu ekonomiky v hodnote stoviek miliárd eur. Informovala o tom agentúra DPA.
Rozpočet počíta s výdavkami vo výške 502,5 miliardy eur, pričom pôžičky v rámci základného rozpočtu predstavujú takmer 82 miliárd eur. Ďalšie miliardy budú vyčlenené prostredníctvom špeciálnych fondov na obranné a infraštruktúrne projekty.
Tohtoročný rozpočet je nezvyčajný svojou krátkosťou, keďže bude platiť iba do konca roka. V dôsledku predčasných volieb po páde vlády Olafa Scholza a dlhom procese formovania novej vlády ministerstvá fungovali deväť mesiacov v rozpočtovom provizóriu. Medzitým sa začal pripravovať rozpočet na budúci rok. Prvé diskusie sa konali tento týždeň v Bundestagu.
Nová nemecká vláda prisľúbila, že sa v prvom rade zameria na návrat domácej ekonomiky, ktorá v minulých dvoch rokoch zaznamenala pokles, k rastu. Od mája vstúpilo do platnosti viacero opatrení s cieľom podporiť konkurencieschopnosť, kancelár Friedrich Merz však uviedol, že vzhľadom na súčasnú situáciu vo svete Nemecko čelí „jednej z najzložitejších fáz svojej novodobej histórie“.
