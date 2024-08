Po cestovaní na vlastnú päsť sa ľudia vracajú do cestovných kancelárií

Londýn 24. augusta (TASR) - Po rokoch cestovania na vlastnú päsť evidujú spoločnosti v cestovnom ruchu výrazný rast dopytu po kompletných dovolenkových balíkoch. Dôvodom sú prudko stúpajúce ceny hotelov a leteniek, ako aj problémy s leteckou dopravou. To zvyšuje zisky cestovných kancelárií. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Kombinácia krízy v oblasti životných nákladov a problémov so štrajkami na letiskách a poruchami lietadiel pridala na príťažlivosti dovolenkových balíkov s pevnou cenou bez neočakávaných dodatočných nákladov. A jednoduchšieho odškodnenia, keď sa niečo pokazí.



Po rokoch, keď ľudia využívali internet na zostavenie vlastných itinerárov, sa trend návratu k hotovým dovolenkovým balíkom, ktorý sa začal minulý rok, toto leto zrýchlil. Tohoročná letná sezóna je pritom najrušnejšia od pandémie ochorenia COVID-19. "Od covidu si viac ľudí rezervuje zájazdy," potvrdil Stuart Hatcher, hlavný ekonóm spoločnosti IBA na analýzu údajov v letectve.



Fixné náklady a hodnota za peniaze sú príťažlivé. "V časoch vysokej inflácie, ako v uplynulých dvoch rokoch, umožňujú dovolenkové balíky spotrebiteľom efektívnejšie rozpočty," povedala Caroline Bremnerová, senior manažérka Euromonitor pre cestovanie. Cestovné kancelárie tvrdo vyjednávajú s hotelmi, dopravnými spoločnosťami a ďalšími hráčmi, aby znížil náklady.



Oživenie dopytu po dovolenkových balíčkoch je dobrou správou pre cestovný ruch, keďže narastajú obavy, že nadšenie pre leteckú dopravu po pandémii opadne po zvýšení cien leteniek. Najmä v Európe a Severnej Amerike ceny leteniek po pandémii prudko vzrástli. Hospodárske výsledky veľkých dopravcov za 2. štvrťrok poukázali na tvrdšie trhové podmienky v sektore letectva.



Aj prevádzkovatelia výletných lodí sa tešia z väčšieho záujmu. Norwegian Cruise Line Holdings, Carnival a Royal Caribbean Group už zvýšili svoje predpovede ročného zisku, keďže ľudia sa hrnú na ich plavby.



Dovolenkové balíky zvyčajne oslovujú ľudí s nižším až stredným príjmom, ktorí hľadajú slnko a more s all inclusive ponukou a aktivitami pre rodiny, ako sú plážové kluby.



Grécko, Taliansko a Španielsko patria medzi najobľúbenejšie destinácie.