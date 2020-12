Po ČSA chce obnoviť linku Košice – Praha aj Ryanair

Košice 17. decembra (TASR) – Letecká spoločnosť České aerolínie (ČSA) v týchto dňoch obnovuje letecké spojenie Košice - Praha. V rámci letného letového poriadku 2021 tak koncom marca plánujú urobiť aj najväčšie európske nízkonákladové aerolínie Ryanair. Zároveň spustia nové letecké spojenie Košice – Varšava. Za košické letisko to pre TASR potvrdil Tomáš Jančuš.



Podľa neho je pred Vianocami o cestovanie na linke Košice - Praha záujem. Ako uviedol, spojenie leteckej spoločnosti ČSA využívajú cestujúci najmä z pracovných dôvodov. „Ide skôr o obchodnú linku, nezvykne byť využívaná z dôvodu turizmu,“ povedal.



Ryanair plánuje lietať do Prahy opäť od konca marca do októbra 2021. Túto linku spustili od marca tohto roka, pre pandémiu nového koronavírusu ju dočasne pozastavili od 19. októbra. Z pôvodnej frekvencie dvakrát týždenne chce tieto lety prevádzkovať trikrát za týždeň.



Od konca marca budúceho roka zároveň plánuje spustiť lety z Košíc do Varšavy. „Popri poľskej leteckej spoločnosti LOT to chcú skúsiť s frekvenciou trikrát týždenne. Aj v tomto prípade je klientela odlišná. Kým LOT využívajú prevažne tzv. transferový cestujúci, ktorí z Varšavy pokračujú ďalej, Ryanair chce preskúmať potenciál priameho spojenia medzi Košicami a Varšavou viac z pohľadu turizmu,“ dodal Jančuš.