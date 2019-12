Po ďalšej záchrane banky zvažuje talianska vláda zmeny

Rím 20. decembra (TASR) - Talianska vláda zvažuje zmeny v oblasti dohľadu centrálnej banky nad komerčnými bankami. Uviedol to v piatok Andrea Orlando, podpredseda vládnucej Demokratickej strany. Vláda začala o zmenách uvažovať po tom, ako rozhodla o nákladnej záchrane družstevnej banky Banca Popolare di Bari.



Banca Popolare di Bari je ďalšou štátom zachraňovanou bankou. V jej prípade talianska vláda začiatkom týždňa schválila pomoc vo výške 900 miliónov eur. Od roku 2015 tak talianske vlády postupne minuli na riešenie krízy v bankovom sektore viac než 20 miliárd eur.



V mnohých prípadoch politici vinili z problémov, do ktorých sa banky dostali, centrálnu banku a jej guvernéra, uviedla agentúra Reuters. Guvernér Ignazio Visco aj ďalší členovia vedenia centrálnej banky však zodpovednosť za problémy komerčných bánk odmietli.



Čo sa týka problémov Banca Popolare do Bari, niektorí politici poukazujú na kúpu jej problematického konkurenta Tercas v roku 2014. Prevzatie Tercasu centrálna banka v danom období schválila, tento krok však neskôr banku Popolare di Bari ešte viac oslabil, keď jej zvýšil objem zlyhaných úverov.



Podľa Andreu Orlanda záchrana banky Banca Popolare di Bari ukazuje, že niečo v systéme dohľadu centrálnej banky nefunguje a vládna koalícia musí zvážiť prípadné zmeny. "Ak sa naše podozrenie potvrdí, bude potrebné oddeliť oblasť dohľadu centrálnej banky od jej ostatných funkcií," povedal Orlando.



"Talianska národná banka funguje momentálne ako hráč aj rozhodca dokopy, takže by sa mali stanoviť jasné pravidlá," dodal Orlando, pričom tým poukázal na fakt, že centrálna banka dozerá na činnosť komerčných bánk a zároveň rozhoduje o ich prípadnej fúzii.



Ešte dôraznejšie sa pre zmeny v centrálnej banke vyjadril druhý z koaličných partnerov, Hnutie piatich hviezd. Podľa predsedu Hnutia piatich hviezd Luigiho Di Maia je potrebné už v nasledujúcich mesiacoch pristúpiť k reforme systému dohľadu zo strany centrálnej banky.