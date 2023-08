Po Deutsche Bank a Commerzbank zažalovala dcéra Gazpromu aj UniCredit

Moskva 7. augusta (TASR) - Firma RusChimAljans, dcérska spoločnosť ruského plynárenského koncernu Gazprom, podala žalobu na taliansku banku UniCredit. Poukázali na to dokumenty ruského arbitrážneho súdu v Petrohrade, podľa ktorých firma žiada od banky kompenzácie v prepočte vyše 430 miliónov eur. Urobila tak mesiac po tom, ako žalobu podala na nemecké banky Deutsche Bank a Commerzbank. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



RusChimAljans, v ktorej Gazprom kontroluje 50-percentný podiel, žiada podľa dokumentov doručených arbitrážnemu súdu Petrohradskej a Leningradskej oblasti od talianskej banky 45,7 miliardy rubľov, čo v prepočte predstavuje 431,21 milióna eur. Viac podrobností zverejnených nebolo a ani UniCredit sa k informáciám nevyjadrila.



Kauza podľa všetkého súvisí s projektom rozširovania plynárenského komplexu v pobaltskom prístave Usť-Luga. Na ten Gazprom so svojimi partnermi podpísal v roku 2021 kontrakt s nemeckým výrobcom technických plynov Linde a tureckou firmou Renaissance Heavy Industries. Na projekte sa podieľali aj nemecké banky a UniCredit.



Firma Linde však svoju časť prác na projekte v lete 2022 pre sankcie Západu voči Rusku za jeho inváziu na Ukrajinu zastavila, v dôsledku čoho RusChimAljans na ňu zanedlho podal žalobu. Začiatkom júla tohto roka urobil to isté aj pri Deutsche Bank a Commerzbank. V prípade Linde ruský súd rozhodol začiatkom roka o zmrazení majetku a v prípade nemeckých bánk je na september a október naplánované pojednávanie.



(1 EUR = 1,0946 USD)