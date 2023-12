Po DIW zhoršili výhľad nemeckej ekonomiky aj inštitúty Ifo a RWI

Berlín 14. decembra (TASR) - Tri nemecké ekonomické inštitúty zhoršili vyhliadky vývoja nemeckej ekonomiky v budúcom roku. Ako dôvod uviedli, že neistota medzi spotrebiteľmi aj firmami, ktorú ešte viac zhoršila rozpočtová kríza v posledných týždňoch, povedie k slabšiemu zotavovaniu ekonomiky, než sa pôvodne čakalo. Informovala o tom agentúra Reuters.



Najvýraznejšie zhoršil pôvodnú prognózu ekonomický inštitút DIW, a to o 0,6 percentuálneho bodu. Zatiaľ čo pred tromi mesiacmi očakával, že v roku 2024 vzrastie nemecká ekonomika o 1,2 %, teraz zverejnil novú prognózu, v rámci ktorej počíta s rastom iba o 0,6 %.



Ifo zhoršil vyhliadky o 0,5 percentuálneho bodu. V septembri počítal s budúcoročným rastom nemeckej ekonomiky na úrovni 1,4 %, teraz očakáva rast o 0,9 %.



Slabší než pôvodne predpokladaný rast zverejnil aj ekonomický inštitút RWI, v jeho prípade je však zhoršenie vyhliadok miernejšie. Pôvodne počítal s rastom hospodárstva v roku 2024 o 1,1 %, teraz predpokladá, že to bude o 0,8 %.



"Zotavovanie ekonomiky odďaľuje neistota, ktorá núti spotrebiteľov viac šetriť a znižuje ochotu firiem aj jednotlivcov investovať," povedal šéf prognostického oddelenia Ifo Timo Wollmershäuser.



DIW a RWI zhoršili vyhliadky aj na rok 2025. Naopak, Ifo na daný rok svoj výhľad zlepšil s tým, že situáciu by malo zlepšiť znižovanie úrokových sadzieb. Inštitút pôvodne počítal s rastom v roku 2025 o 1,2 %, teraz očakáva, že dosiahne 1,3 %.