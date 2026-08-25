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Po dosiahnutí 3-mesačného maxima cena zlata klesla
Spotová cena zlata dosiahla do 15.45 h SELČ 4622,01 USD (3963,31 eura) za troyskú uncu. V porovnaní so záverom predchádzajúceho obchodovania to predstavuje pokles o 0,6 %.
Autor TASR
Londýn 25. augusta (TASR) - Potom, ako dosiahla najvyššiu úroveň za viac než tri mesiace, zaznamenala cena zlata v utorok mierny pokles a pohybuje sa okolo 4622 USD za troyskú uncu (31,1 g). Trhy vyčkávajú na informácie o vývoji inflácie preferovanej americkou centrálnou bankou (Fed) a na prvé vystúpenie nového šéfa Fedu Kevina Warsha na sympóziu centrálnych bankárov v americkom Jackson Hole. Informovala o tom agentúra Reuters.
Spotová cena zlata dosiahla do 15.45 h SELČ 4622,01 USD (3963,31 eura) za troyskú uncu. V porovnaní so záverom predchádzajúceho obchodovania to predstavuje pokles o 0,6 %. Počas dňa však nakrátko vyskočila na 4696,18 USD/unca, čo bola najvyššia cena zlata od 14. mája. Decembrový kontrakt na zlato na americkej burze Comex klesol o 0,4 % na 4678,10 USD/unca.
Ešte výraznejšie klesli ceny ďalších drahých kovov. Cena striebra sa znížila o 1,7 % na 67,76 USD, cena platiny o 2 % na 1837,94 USD a cena paládia zaznamenala pokles o 2,8 % na 1319,50 USD za troyskú uncu.
(1 EUR = 1,1662 USD)
Spotová cena zlata dosiahla do 15.45 h SELČ 4622,01 USD (3963,31 eura) za troyskú uncu. V porovnaní so záverom predchádzajúceho obchodovania to predstavuje pokles o 0,6 %. Počas dňa však nakrátko vyskočila na 4696,18 USD/unca, čo bola najvyššia cena zlata od 14. mája. Decembrový kontrakt na zlato na americkej burze Comex klesol o 0,4 % na 4678,10 USD/unca.
Ešte výraznejšie klesli ceny ďalších drahých kovov. Cena striebra sa znížila o 1,7 % na 67,76 USD, cena platiny o 2 % na 1837,94 USD a cena paládia zaznamenala pokles o 2,8 % na 1319,50 USD za troyskú uncu.
(1 EUR = 1,1662 USD)