Po dosiahnutí dvojtýždňového maxima koncom týždňa cena zlata klesla
Spotová cena zlata dosiahla napoludnie 3362,56 USD (2896,76 eura) za troyskú uncu (31,1 g).
Autor TASR
Londýn 25. augusta (TASR) - Po tom, ako v závere minulého týždňa dosiahla dvojtýždňové maximum, cena zlata zaznamenala v pondelok mierny pokles. Dôvodom je posilnenie dolára, ktorý reagoval na vystúpenie šéfa americkej centrálnej banky (Fed) na výročnom sympóziu bankárov v Jackson Hole. Informovala o tom agentúra Reuters.
Spotová cena zlata dosiahla napoludnie 3362,56 USD (2896,76 eura) za troyskú uncu (31,1 g). V porovnaní so záverom piatkového (22. 8.) obchodovania to znamená pokles o 0,3 %. V piatok však cena zlata zaznamenala najvyššiu úroveň od 11. augusta. Pokles o 0,3 % zaznamenal aj decembrový kontrakt na zlato na newyorskej komoditnej burze Comex, pričom dosiahol 3407,30 USD/unca.
Cenu drahého kovu ovplyvnilo posilnenie dolára. Dolárový index, ktorý vyjadruje hodnotu americkej meny ku košu šiestich hlavných svetových mien, vzrástol o 0,2 %.
Americká mena tak zasa reagovala na signály šéfa Fedu Jeromeho Powella na výročnom sympóziu bankárov v Jackson Hole, že Fed by mohol čoskoro znížiť úrokové sadzby, nie je to však zatiaľ stopercentne dané. Poukázal najmä na riziká v súvislosti s vývojom inflácie aj trhom práce. Trhy najnovšie stanovili pravdepodobnosť zníženia úrokových sadzieb v USA na septembrovom zasadnutí Fedu o 25 bázických bodov na 87 %.
Aj cena ďalších drahých kovov klesla. Cena striebra sa znížila o 0,2 % na 38,75 USD/unca, cena platiny klesla o 0,9 % na 1349,35 USD/unca a cena paládia zaznamenala pokles o 0,7 % na 1118,26 USD za uncu.
(1 EUR = 1,1608 USD)
