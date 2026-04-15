Po dosiahnutí mesačného maxima cena zlata mierne klesla
Investori totiž stále vyčkávajú, ako sa v najbližších dňoch bude vyvíjať konflikt na Blízkom východe.
Autor TASR
Londýn 15. apríla (TASR) - Po tom, ako počas dopoludňajšieho obchodovania dosiahla najvyššiu úroveň za ostatný mesiac, zaznamenala cena zlata tesne popoludní mierny pokles. Investori totiž stále vyčkávajú, ako sa v najbližších dňoch bude vyvíjať konflikt na Blízkom východe, ktorý vypukol po napadnutí Iránu Izraelom a Spojenými štátmi koncom februára. Informovala o tom agentúra Reuters.
Spotová cena zlata dosiahla do 13.35 h SELČ 4806,77 USD (4075,95 eura) za troyskú uncu (31,1 g). V porovnaní so záverom predchádzajúceho obchodovania to predstavuje pokles o 0,7 %.
V dopoludňajších hodinách však vzrástla na najvyššiu úroveň od 18. marca a napriek najnovšiemu poklesu sa cena zlata od začiatku tohto týždňa zvýšila o 1,3 %. Júnový kontrakt na zlato na burze Comex klesol o 0,4 % na 4829,70 USD/unca.
Ceny zlata a ďalších drahých kovov okamžite reagujú na správy o vývoji situácie na Blízkom východe. Investori veria, že Irán a USA budú pokračovať v rokovaniach a nakoniec dôjde k dohode. „Ak to opätovne nevyjde, môžeme sa v prípade ceny zlata vrátiť k modelu spred prímeria,“ povedal analytik spoločnosti Marex Edward Meir. „Ten predstavoval pokles ceny zlata, posilňovanie dolára a nižšie ceny akcií,“ dodal Meir.
(1 EUR = 1,1793 USD)
