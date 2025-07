Po dvoch rokoch od zmeny zákona vstúpilo do II. piliera 177.000 ľudí

Bratislava 28. júla (TASR) – Po dvoch rokoch od zmeny zákona, ktorá priniesla automatický vstup prvopoistencov do II. piliera, zaregistrovali dôchodkové správcovské spoločnosti (DSS) takmer 177.000 nových klientov. Väčšina z nich si dala DSS prideliť automaticky od Sociálnej poisťovne (SP). V pondelok o tom informoval hovorca SP Martin Kontúr.



„Možnosť vybrať si svoju dôchodkovú správcovskú spoločnosť využil približne každý siedmy prvopoistenec, väčšina svoje rozhodnutie prenechala na Sociálnu poisťovňu,“ priblížil Kontúr. Po uplynutí lehoty im tak systém pridelil DSS automaticky. Právo vystúpiť z II. piliera po povinnom vstupe využilo celkovo 4041 prvopoistencov, po vystúpení sa rozhodlo opätovne do II. piliera vstúpiť 277 poistencov.



Najpočetnejšou skupinou nových poistencov sú študenti-brigádnici, ktorých pribudlo v systéme takmer 84.000. Viac ako 53.000 nových klientov DSS boli zamestnanci, nasledovali tzv. dohodári (takmer 25.000) a samostatne zárobkovo činné osoby (viac ako 8000). Klientov-prvopoistencov, ktorých sa táto povinnosť týka, o tom SP priebežne informuje automaticky písomne poštou alebo do eSchránky.



V druhom roku od uvedenia povinného vstupu do II. dôchodkového piliera eviduje SP 77.450 nových prvopoistencov, ktorým takáto povinnosť vznikla v období od 1. mája 2024 do 30. apríla 2025. Je to 3,86 % z celkového počtu sporiteľov v II. pilieri, ktorý už prekročil dva milióny poistencov.



Povinný vstup do II. piliera sa týka nielen mladých ľudí, ktorí končia štúdium a po prvý raz sa zamestnajú, ale tiež osôb do 40 rokov, ktoré predtým nemali povinnosť platiť odvody na dôchodkové poistenie a po 1. máji 2023 (a neskôr) im táto povinnosť vznikla. Povinný vstup do II. piliera umožnil prvopoistencom zároveň z II. piliera vystúpiť, a to do 730 dní odo dňa vzniku účasti na starobnom dôchodkovom sporení.