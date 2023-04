Po fúzii UBS a Credit Suisse môže byť zrušených 30 % pracovných miest

Ženeva 2. apríla (TASR) - Fúzia švajčiarskych bánk UBS a problematickej Credit Suisse môže viesť k zrušeniu až 36.000 pracovných miest na celom svete. Uviedli to v nedeľu týždenník SonntagsZeitung a noviny Tages-Anzeiger. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.



Banka, ktorá vznikne prevzatím Credit Suisse konkurenčnou UBS, je pripravená znížiť počet svojich zamestnancov o 20 až 30 %, čo znamená 25.000 až 36.000 pracovných miest. Len vo Švajčiarsku by mohlo byť zrušených až 11.000 pracovných miest, napísali SonntagsZeitung a Tages-Anzeiger bez podrobností o tom, ktorých postov sa to dotkne.



Pred fúziou UBS zamestnávala o niečo viac ako 72.000 ľudí a Credit Suisse zhruba 50.000 ľudí.



UBS súhlasila s kúpou zürišského rivala Credit Suisse za 3 miliardy švajčiarskych frankov (3,31 miliardy eur) na základe dohody, ktorú pripravila švajčiarska vláda, centrálna banka a regulátor trhu, aby zabránili kolapsu finančného systému v krajine. Dohoda mala tiež pomôcť zabezpečiť finančnú stabilitu na celom svete, vyvolala však obavy z veľkosti novej banky s aktívami vo výške 1,6 bilióna USD (1,47 bilióna eur) a s viac ako 120.000 zamestnancami po celom svete.



UBS v stredu (29. 3.) oznámila, že privedie späť bývalého generálneho riaditeľa Sergia Ermottiho, aby zvládol obrovské riziká spojené s kontroverznou absorpciou problémového rivala Credit Suisse.



UBS a Credit Suisse, druhá najväčšia banka vo Švajčiarsku, patria medzi finančné inštitúcie, ktoré sú považované za globálne systémovo dôležité (G-SIFI) a za príliš veľké na to, aby skrachovali.



Credit Suisse zasiahla v uplynulých rokoch séria škandálov vrátane krachu britskej finančnej spoločnosti Greensill, do ktorej investovala 10 miliárd USD, aj kolapsu amerického hedžového fondu Archegos Capital Management, ktorý jej priniesol stratu 5,5 miliardy USD.



V stredu 15. marca sa akcie Credit Suisse strmo prepadli po tom, ako jej hlavný akcionár Saudská národná banka odmietol poskytnúť ďalšiu finančnú injekciu s odvolaním sa na regulačné obmedzenia.



Credit Suisse bola tiež zachytená v úplatkárskom škandále v Mozambiku, ktorý zahŕňal pôžičky štátom vlastneným spoločnostiam. A dostala pokutu 2 milióny USD v prípade prania špinavých peňazí spojeného s bulharskou kokaínovou sieťou.



(1 EUR = 1,0875 USD; 1 EUR = 0,9968 CHF)