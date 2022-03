Po kroku McDonald's stopli aktivity v Rusku aj Starbucks aj Coca-Cola

New York 9. marca (TASR) - Rozhodnutie amerického reťazca rýchleho občerstvenia McDonald's zatvoriť v reakcii na vývoj situácie na Ukrajine všetky svoje reštaurácie v Rusku zareagovali aj ďalšie známe americké značky. Krátko po oznámení McDonald's informovali o pozastavení svojich aktivít v Ruskej federácii aj kaviarenský reťazec Starbucks a nápojové spoločnosti PepsiCo a Coca-Cola. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



McDonald's a Pepsi sú pritom značky, ktoré spolupracovali už so Sovietskym zväzom a ako prvé vstúpili na ruský trh po páde ZSSR. Práve tieto značky boli považované za priekopníkov na zlepšenie vzťahov Moskvy a Západu. Prvú reštauráciu v Rusku otvoril McDonald's v roku 1990 na Puškinovom námestí v centre Moskvy.



McDonald's informoval, že dočasne zatvorí všetkých takmer 850 reštaurácií v Rusku, svojim zamestnancom však naďalej bude vyplácať mzdu. Spoločnosť zamestnáva v Rusku približne 62.000 ľudí.



Následne sieť kaviarní Starbucks informovala, že v Rusku dočasne zatvorí stovky svojich obchodov. PepsiCo pozastaví všetky reklamné aktivity na ruskom trhu a predaj svojich nápojových značiek. Naďalej však bude predávať niektoré esenciálne výrobky ako detská výživa. Aj konkurenčná Coca-Cola oznámila, že svoj biznis v Rusku dočasne zastaví. Coca-Cola bola pritom oficiálnym nápojom počas OH 1980 v Moskve, napriek tomu, že Spojené štáty olympiádu bojkotovali na protest proti invázii Sovietskeho zväzu do Afganistanu.