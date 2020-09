Po kúpe bytu treba myslieť na odber elektriny aj na daňové priznanie

Bratislava 6. septembra (TASR) – Po kúpe a prevzatí bytu čakajú nového majiteľa povinnosti, ktoré sú spojené s jeho vlastníctvom a užívaním. V porovnaní s tým, čo kupujúci absolvoval pri kúpe, je to však podľa analytika Realitnej únie (RÚ) SR Vladimíra Kubrického "prechádzka ružovou záhradou". Po prevzatí bytu sa musí nový majiteľ prihlásiť u správcu bytového domu, k odberu energií a splniť musí aj svoju ohlasovaciu povinnosť k dani z nehnuteľnosti.



"Často pri týchto procesoch pomôže aj realitná kancelária, ktorá obchod sprostredkovala. Pokiaľ nový majiteľ nekupoval mačku vo vreci, ale nehnuteľnosť, ktorej technický stav dobre pozná, môže pokojne spávať už po jej prevzatí," uviedol pre TASR Kubrický.



Ako ďalej podotkol, v prípade, že majiteľ zabudne na prihlásenie sa k odberu elektrickej energie, elektrárne sa mu pripomenú odpojením. Realitná kancelária Axis Real poukázala aj na potrebu prehlásenia odberu plynu.



Potenciálna sankcia hrozí majiteľovi, ak zabudne na daňové priznanie, na ktoré nadväzuje platenie dane z nehnuteľnosti. "Povinný je podať ho za daňové obdobie, v ktorom sa stal vlastníkom nehnuteľnosti, a to do 31. januára nasledujúceho roka. Rozhodujúci je stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia," vysvetlil Kubrický. Ak teda kupujúci nadobudol byt 6. septembra 2020, daňové priznanie musí podať do 31. januára 2021. "V ďalších zdaňovacích obdobiach už daňovník daňové priznanie k tej iste nehnuteľnosti nepodáva, správca dane mu doručí rozhodnutie o vyrubenej dani automaticky," podotkol Kubrický.



Ako doplnila Axis Real, v prípade, že sa majiteľ práve dostal k svojej prvej nehnuteľnosti, musí sa zaregistrovať aj ako nový platiteľ koncesionárskych poplatkov. "Tento poplatok je tzv. 'zástrčkový', t. j. je viazaný na odber elektrickej energie a platí sa iba raz, aj keď máte vo vlastníctve viac nehnuteľností," dodala kancelária. Prepis alebo zrušenie zo strany predávajúceho si vyžiada aj internet, káblová televízia či telefón.