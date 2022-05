Po marcovom rekorde sa ceny potravín v apríli mierne znížili

Rím 6. mája (TASR) - Po tom, ako v marci vyskočili na historické maximum, sa svetové ceny potravín minulý mesiac mierne znížili, situácia na trhu však naďalej vyvoláva obavy. Uviedla to v piatok Organizácia Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



FAO oznámila, že jej index cien potravín, ktorý sleduje mesačné zmeny v cenách obilnín, olejnín, mliečnych výrobkov, mäsa a cukru, dosiahol v apríli 158,5 bodu oproti marcovej nahor revidovanej hodnote 159,7 bodu. Pôvodne udávaná hodnota indexu za marec predstavovala 159,3 bodu, pričom už vtedy to znamenalo rekord.



"Mierny pokles indexu je vítanou úľavou, najmä pre nízkopríjmové krajiny, ktoré zápasia s nedostatkom potravín. Ceny potravín sú však stále veľmi vysoké," uviedol hlavný ekonóm FAO Maximo Torero Cullen. Napriek medzimesačnému poklesu boli totiž ceny potravín v apríli oproti rovnakému obdobiu minulého roka vyššie o 29,8 %. Dôvodom je najmä vojna na Ukrajine.



Ceny obilnín klesli v apríli o 0,7 % po tom, ako v marci vyskočili o 17 %. Pod pokles sa podpísali najmä ceny kukurice, ktoré sa znížili o 3 %. Naopak, ceny pšenice vzrástli o 0,2 %, čo spočiatku ovplyvnila blokáda ukrajinských prístavov a obavy z vývoja úrody v USA. Tieto obavy však neskôr čiastočne zmiernil zvýšený export pšenice z Indie a vyššie než pôvodne očakávané dodávky z Ruska.



Klesli aj ceny rastlinných olejov, a to o 5,7 %, naopak, zvýšili sa ceny cukru, mäsa a mliečnych výrobkov. Ceny cukru vzrástli o 3,3 %, mäsa o 2,2 % a mliečnych výrobkov o 0,9 %.



FAO okrem toho mierne zredukovala svoju pôvodnú prognózu svetovej produkcie pšenice v tomto roku. Minulý mesiac počítala s produkciou na úrovni 784 miliónov ton, teraz očakáva produkciu 782 miliónov ton. Je to ďalšie zníženie po tom, ako v marci FAO očakávala tohtoročnú produkciu pšenice na úrovni 790 miliónov ton. Nová prognóza zahrnuje redukciu rozlohy pšeničných polí na Ukrajine v dôsledku vojny a menšie úrody v Maroku v dôsledku sucha.



Už v marci organizácia varovala, že ceny potravín a krmovín môžu vzrásť v dôsledku vojny na Ukrajine o 20 %. To by znamenalo opätovný prudký rast počtu hladujúcich v chudobných krajinách sveta.