Po materskej pauze sa k svojmu zamestnávateľovi nevráti 48 % žien

Bratislava 15. septembra (TASR) - Po materskej pauze sa k svojmu pôvodnému zamestnávateľovi nevráti 48 % žien. Pri pôvodnej pozícii neostane ani 58 %, čím sa pri počte približne 60.000 žien, ktoré sú aktuálne na materskej dovolenke, značne preskupujú sily na pracovnom trhu. Tieto čísla vyplývajú z online prieskumu občianskeho združenia (OZ) Pracujúce mamy. Realizovala ho prieskumná agentúra Ipsos Slovensko od 19. do 29. augusta tohto roku na základe odpovedí 152 matiek vo veku od 18 do 50 rokov, ktoré sa v uplynulom roku a pol vrátili z materskej dovolenky na pracovný trh.



"Firmy hľadajú kvalifikovaných a lojálnych zamestnancov, pre ženy po materskej je návrat do práce komplikovaný. Obe strany pritom môžu urobiť jednoduché kroky s veľkým dosahom," hovorí spoluzakladateľka OZ Patrícia Hirschnerová, ktorá sa na Slovensku venuje firmám aj matkám.



Z prieskumu vyplývajú aj ďalšie paradoxy. Jedným z nich je takzvané príjmové vákuum, v ktorom sa ocitne až 36 % jednodetných matiek. Po dovŕšení tretieho roku dieťaťa už totiž nie je možné poberať rodičovský príspevok, avšak približne pol roka až rok matke trvá, kým sa opätovne zaradí do pracovného procesu, a teda začne mať príjem. Významným problémom je dostupnosť predškolskej starostlivosti. Až 50 % opýtaných žien sa vyjadrilo, že ich návrat do práce komplikoval nedostatok miest v škôlkach alebo absencia iného riešenia pre ich deti.



OZ Pracujúce mamy sa zameriava na matky, ktoré sa chcú zaradiť do pracovného procesu a rovnako aj na zamestnávateľov, ktorí by ich mohli zamestnávať. Firmy majú podľa Terézie Mihálikovej z OZ obavy z takejto spolupráce, pretože si so zamestnávaním žien matiek spájajú časté čerpanie ošetrovného alebo iný typ absencie. "Ak sa im však podarí včas a vhodne otvoriť diskusiu o možnostiach spoločného fungovania, dochádza k obojstranne výhodným riešeniam," dodáva. Aktívne kroky pre lepšie zamestnanie po rodičovskej dovolenke založené na otvorenej a ohľaduplnej komunikácii by mali robiť matky a rovnako tak aj zamestnávatelia.



"S rokmi strávenými doma s deťmi prichádza u matiek strata profesijného sebavedomia, ktorá spôsobí, že inak seniorná zamestnankyňa s rokmi praxe opúšťa svoje odvetvie a často prijíma nižšie kvalifikovanú prácu. Dôvodom je najmä potreba flexibility alebo skráteného úväzku, ktorý lepšie korešponduje s jej rodinnými prioritami," opisuje Hirschnerová.



Riešením situácie je okrem nastavenia komunikácie aj možnosť zdieľaných pracovných úväzkov. Mnohé modely zo zahraničia podľa OZ ukazujú, že ide o funkčné riešenia.