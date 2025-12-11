< sekcia Ekonomika
Po MMF zlepšila prognózu vývoja čínskej ekonomiky aj Svetová banka
Predpokladá, že v budúcich rokoch bude čínske hospodárstvo viac závisieť od domáceho dopytu než v súčasnom období.
Autor TASR
Washington/Peking 11. decembra (TASR) - Po Medzinárodnom menovom fonde (MMF) zlepšila prognózu rastu čínskej ekonomiky aj Svetová banka (SB). Zároveň predpokladá, že v budúcich rokoch bude čínske hospodárstvo viac závisieť od domáceho dopytu než v súčasnom období. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.
SB vo svojom najnovšom výhľade vývoja čínskej ekonomiky, ktorý zverejnila vo štvrtok, uviedla, že tento rok počíta s rastom ekonomiky o 4,9 %. Pôvodne počítala s rastom na úrovni 4,8 %.
Výraznejší rast, než pôvodne predpokladala, stanovila aj na rok 2026. V predchádzajúcej prognóze z októbra banka uvádzala rast čínskej ekonomiky na úrovni 4,2 %, teraz odhaduje, že dosiahne 4,4 %.
Zároveň uviedla, že počas nasledujúcich rokov sa bude čínska ekonomika viac spoliehať na domáci dopyt, zatiaľ čo teraz hospodárstvo ťahá najmä export. „V budúcich rokoch bude rast čínskej ekonomiky závisieť vo väčšej miere od dopytu na domácom trhu,“ povedala Mara Warwicková, riaditeľka SB pre Čínu, Mongolsko a Kóreu.
Lepšie vyhliadky pre čínsku ekonomiku oznámil tento týždeň aj MMF. Uviedol, že za rok 2025 očakáva jej rast na úrovni 5 %. Pôvodný odhad poukazoval na rast čínskeho hospodárstva v roku 2025 o 4,8 %.
Výraznejšie tempo rastu očakáva fond aj v prípade budúceho roka. Predpokladá, že v roku 2026 zaznamená čínska ekonomika rast o 4,5 %, zatiaľ čo predchádzajúca prognóza MMF poukazovala na rast na úrovni 4,2 %.
SB vo svojom najnovšom výhľade vývoja čínskej ekonomiky, ktorý zverejnila vo štvrtok, uviedla, že tento rok počíta s rastom ekonomiky o 4,9 %. Pôvodne počítala s rastom na úrovni 4,8 %.
Výraznejší rast, než pôvodne predpokladala, stanovila aj na rok 2026. V predchádzajúcej prognóze z októbra banka uvádzala rast čínskej ekonomiky na úrovni 4,2 %, teraz odhaduje, že dosiahne 4,4 %.
Zároveň uviedla, že počas nasledujúcich rokov sa bude čínska ekonomika viac spoliehať na domáci dopyt, zatiaľ čo teraz hospodárstvo ťahá najmä export. „V budúcich rokoch bude rast čínskej ekonomiky závisieť vo väčšej miere od dopytu na domácom trhu,“ povedala Mara Warwicková, riaditeľka SB pre Čínu, Mongolsko a Kóreu.
Lepšie vyhliadky pre čínsku ekonomiku oznámil tento týždeň aj MMF. Uviedol, že za rok 2025 očakáva jej rast na úrovni 5 %. Pôvodný odhad poukazoval na rast čínskeho hospodárstva v roku 2025 o 4,8 %.
Výraznejšie tempo rastu očakáva fond aj v prípade budúceho roka. Predpokladá, že v roku 2026 zaznamená čínska ekonomika rast o 4,5 %, zatiaľ čo predchádzajúca prognóza MMF poukazovala na rast na úrovni 4,2 %.