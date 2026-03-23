Po najhoršom týždni za 43 rokov klesla cena zlata o vyše 5 %
Autor TASR
Londýn 23. marca (TASR) - Po tom, ako cena zlata zaznamenala najhorší týždeň za 43 rokov, pokračovala v poklese aj v pondelok, pričom klesla o viac než 5 %. Dostala sa tak na najnižšiu úroveň za 3,5 mesiaca. Dôvodom je eskalujúci konflikt na Blízkom východe, ktorý zvýšil obavy z inflácie a posilnil očakávania, že centrálne banky pristúpia k zvýšeniu úrokových sadzieb. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Spotová cena zlata dosiahla do 7.33 h SEČ 4226,16 USD (3657,43 eura) za troyskú uncu (31,1 g), čo oproti záveru predchádzajúceho obchodovania predstavuje pokles o 5,8 %. Je to zároveň pokles deviaty deň po sebe a najnižšia cena drahého kovu od 11. decembra. V porovnaní s 29. januárom, keď dosiahla rekordných 5594,82 USD/unca, klesla o 24,5 %. Okrem toho, za celý minulý týždeň klesla cena zlata o vyše 10 %, čo predstavuje najhorší týždeň od februára 1983.
Ešte výraznejší pokles zaznamenal v pondelok aprílový kontrakt na zlato na newyorskej komoditnej burze Comex. Dosiahol 4231,80 USD/unca, čo predstavuje pokles o 7,5 %.
„Po tom, ako konflikt na Blízkom východe vstúpil do svojho štvrtého týždňa, sa očakávania investorov prudko zmenili. Zatiaľ čo pôvodne počítali s poklesom úrokových sadzieb, teraz očakávajú ich rast. To výrazne zasiahlo do dopytu po zlate,“ povedal Tim Waterer z KCM Trade.
Výrazný pokles zaznamenali aj ceny ďalších drahých kovov. Spotová cena striebra klesla o 8,9 % na 61,76 USD/unca a v podobnom rozsahu zaznamenala pokles aj cena platiny. Dosiahla 1749,31 USD/unca, čo oproti záveru predchádzajúceho obchodovania predstavuje pokles o 9 %. Cena paládia klesla o 5,2 % na 1330,50 USD za troyskú uncu.
(1 EUR = 1,1555 USD)
