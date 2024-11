Po nástupe D. Trumpa európske banky čakajú zhoršenie pozície

Londýn 8. novembra (TASR) - Európske banky sa dlhodobo snažia zmierniť príjmové rozdiely medzi nimi a americkou konkurenciou. Po víťazstve republikánskeho kandidáta Donalda Trumpa v amerických prezidentských voľbách sa ich pozícia podľa všetkého opäť zhorší, keďže trhy predpokladajú, že s druhou Trumpovou vládou príde aj ďalšia éra finančnej deregulácie. Informovala o tom agentúra Reuters.



Európske banky zápasia s dôsledkami slabého rastu ekonomiky od globálnej finančnej krízy v rokoch 2008-2009. Naopak, ich americkí konkurenti zaznamenali rast hodnoty a ukrojili si ďalšiu časť z celkového trhu, najmä v oblasti investičného bankovníctva.



Niektoré z európskych bánk začali svoju pozíciu tento rok zlepšovať a navyše, očakávalo sa, že USA príjmu niektoré časti dohody známej ako Bazilej III, na základe ktorých by americké inštitúcie museli držať viac kapitálu. Americké banky by tak voči európskej konkurencii potom neboli v takej veľkej výhode.



Víťazstvo Trumpa v prezidentských voľbách však situáciu mení, čo sa odrazilo na vývoji akcií veľkých amerických bánk krátko po tom, ako bolo známe, že budúcim prezidentom USA bude Donald Trump. Akcie investičných bánk JPMorgan, Goldman Sachs a Morgan Stanley vzrástli, zatiaľ čo paneurópsky index STOXX Europe 600 klesol za ostatný týždeň o 1 %.



Podľa analytikov sú očakávania jasné. Predpokladaná deregulácia v USA ostro kontrastuje s európskym prísnym dohľadom, povedal David Materazzi z Galileo FX. "Ak americké banky získajú očakávanú podporu novej vlády, budú môcť výrazne zvýšiť objem úverov a optimalizovať kapitál spôsobom, akým je to pre európske banky momentálne nemožné," dodal Materazzi.



Zdroj z európskeho bankového sektora však pre agentúru Reuters uviedol, že na prípadnú vlnu deregulácií v USA budú európske banky reagovať tlakom na Brusel. Budú požadovať zmiernenie pravidiel, ktoré ich už teraz stavajú voči americkej konkurencii do nevýhodnej pozície.