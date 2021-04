Po necelom mesiaci spustili do prevádzky prvý blok JE Mochovce

Bratislava 26. apríla (TASR) – Prvý blok jadrovej elektrárne Mochovce (EMO1) dodáva od soboty (24. 4.) opäť elektrickú energiu. Blok bol pre plánovanú generálnu odstávku odpojený od 27. marca a okrem výmeny 20 % paliva na ňom Slovenské elektrárne (SE) začali s prácami na zvýšenie jeho účinnosti o sedem percent. Práce sťažili protipandemické opatrenia vyplývajúce z nariadení Úradu verejného zdravotníctva SR, informovali v pondelok na svojej internetovej stránke SE.



Okrem výmeny paliva uskutočnili SE plánované opravy a kontrolu dôležitých komponentov elektrárne, ako napríklad tlakovej nádoby reaktora či havarijných systémov, ktoré je možné vykonať len na odstavenom bloku. Pred opätovným spustením jadrového bloku bola overená tesnosť primárneho okruhu a hermetických priestorov. "Máme za sebou náročnú odstávku prvého bloku, počas ktorej sme okrem štandardných činností a výmeny časti paliva vymenili aj turbíny. Som veľmi rád, že činnosti prebehli bez ovplyvnenia jadrovej bezpečnosti a nemali sme žiadne udalosti, ktoré by ju ovplyvnili," uviedol riaditeľ závodu Mochovce Martin Mráz.



Práce na zvyšovaní účinnosti prvého mochovského bloku pokračujú aj po odstávke. Blok je v súčasnosti v prevádzke na polovičnom výkone – s jedným novým turbogenerátorom. Práce na výmene druhého budú trvať ešte niekoľko týždňov. Potom by už mal dodávať do siete o sedem percent elektriny viac a elektrický výkon bloku stúpne zo 471 na viac ako 500 megawattov. Podobným spôsobom v roku 2020 v Mochovciach zvýšili výkon druhého bloku.