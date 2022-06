Po Nemecku sa aj Rakúsko vracia k uhliu a oživuje uhoľné elektrárne

Viedeň/Berlín 20. júna (TASR) - Rakúsko sa vracia k uhliu a oživuje využívanie tohto fosílneho paliva na výrobu elektriny, keďže Rusko obmedzuje toky zemného plynu do Európy. Aj Nemecko sa v dôsledku energetickej krízy rozhodlo pre výrobu elektriny z uhlia, ale zároveň v pondelok uviedlo, že má stále v úmysle zatvoriť svoje uhoľné elektrárne do roku 2030. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Bloomberg.



"O dátume odchodu od uhlia v roku 2030 nie je vôbec pochýb. Je dôležitejšie, ako kedykoľvek predtým, aby sa realizoval v roku 2030," uviedol na tlačovej konferencii hovorca ministerstva hospodárstva Stephan Gabriel Haufe.



Minister hospodárstva Robert Habeck minulý týždeň označil návrat k uhliu za rozhodnutie "horké, ale nevyhnutné na zníženie spotreby plynu".



Ruský štátny energetický koncern Gazpromu totiž výrazne zredukoval dodávky do Nemecka cez plynovod Nord Stream 1, čo Berlín označil za "politické rozhodnutie".



Gazprom zastavil dodávky do viacerých európskych krajín vrátane Poľska, Bulharska, Fínska a Holandska.



Najväčší výrobca elektriny v Rakúsku, štátom kontrolovaná spoločnosť Verbund AG, dostala zase v nedeľu (19. 6.) neskoro večer príkaz pripraviť odstavenú uhoľnú elektráreň Mellach na prevádzku.



Elektráreň 200 kilometrov južne od Viedne bola zatvorená pred dvoma rokmi, keď sa Rakúsko stalo iba druhou európskou krajinou, ktorá úplne vylúčila uhlie zo svojej elektrickej siete.



Vláda a Verbund sa dohodli na zmenách v teplárni Mellach, ktorej súčasťou je aj plynová elektráreň s kombinovaným cyklom, že v prípade núdze by sa tam mohla opäť vyrábať elektrina z uhlia, uviedla vo vyhlásení koalícia kancelára Karla Nehammera.



Rakúsko sa pripája k ďalším európskym národom vrátane Francúzska, Nemecka a Spojeného kráľovstva v predĺžení životnosti uhoľných elektrární po ruskej invázii na Ukrajinu. Rusko znižuje dodávky zemného plynu do Rakúska, ktoré má v zásobníkoch len 39 % plynu na pokrytie ročnej spotreby.



Mellach dodáva teplo a elektrinu do druhého najväčšieho rakúskeho mesta Graz. Po skončení výroby elektriny z uhlia tam Verbund zriadil centrum pre výskumníkov, ktorí hľadajú spôsoby, ako bezpečne dodávať vodíkové palivo do elektrickej siete.



Rakúska vláda, ktorá prisľúbila 6,6 miliardy eur na vybudovanie zásob zemného plynu pred zimou, zopakovala plány na zavedenie zákona o povinnom naplnení zásobníkov. Pravdepodobne to nebude zahŕňať Haidach, jeden z najväčších európskych podzemných zásobníkov, ktorý vlastní ruský koncern Gazprom a ktorý zostáva prázdny pre konflikt medzi Nemeckom a Ruskom.