Po novom rekorde cena zlata mierne klesla

Londýn 14. apríla (TASR) - Po tom, ako na začiatku pondelkového obchodovania dosiahla nový rekord, cena zlata zaznamenala v popoludňajších hodinách mierny pokles. Trhy tak dodatočne reagovali na rozhodnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa vyňať elektroniku z recipročných ciel. Napriek tomu zostáva cena zlata naďalej vysoká a drží sa nad 3200 USD za troyskú uncu (31,1 g). Dôvodom je pokračujúca vysoká neistota trhov, čo sa týka budúcich colných plánov šéfa Bieleho domu. Informovala o tom agentúra Reuters.



Spotová cena zlata klesla okolo 13.00 h SELČ o 0,9 % na 3207,39 USD (2826,89 eura) za uncu. Dopoludnia však vyskočila na nový rekord 3245,42 USD/unca.



„Nálada na trhoch sa mierne zlepšila po tom, ako Trump vyňal elektroniku z dovozných ciel. To sa čiastočne odrazilo na miernom poklese ceny zlata,“ povedal Zain Vawda, analytik zo spoločnosti OANDA.



Biely dom v piatok (11. 4.) oznámil, že smartfónov, počítačov a ďalšej elektroniky sa recipročné clá týkať nebudú. Avšak neskôr americký minister obchodu Howard Lutnick v rozhovore pre televíziu ABC povedal, že smartfóny, počítače a niektoré ďalšie elektronické výrobky budú spolu s polovodičmi podliehať samostatným clám.



Pokles ceny zlata tak bude podľa Vawdu pravdepodobne iba dočasným javom. Zlato je považované za takzvaný bezpečný prístav, na ktorý sa investori obracajú v časoch neistoty a výkyvov na trhoch. „Dohoda medzi USA a Čínou sa v najbližšom období predpokladať nedá a dovozné clá zavádzané postupne po celom svete naďalej predstavujú nemalé výzvy. To udržuje cenu zlata na vysokej úrovni. Okrem toho zlatu pomáha aj klesajúci kurz dolára,“ dodal Vawda.



Spomedzi bánk najviac zlatu verí americká investičná banka Goldman Sachs. Tá predpokladá, že ku koncu roka sa bude jeho cena pohybovať okolo 3700 USD/unca. Od začiatku roka sa cena drahého kovu zvýšila už o vyše 23 %.



Z ďalších drahých kovov sa zvýšili ceny platiny aj paládia. V prvom prípade o 0,9 % na 951,31 USD/unca a v druhom o 1,6 % na 930 USD/unca. Na druhej strane, cena striebra klesla, a to o 0,4 % na 32,14 USD/unca.



(1 EUR = 1,1346 USD)