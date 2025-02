Po novostavbách zdražejú aj secondhandové nehnuteľnosti

Bratislava 4. februára (TASR) - Zvýšenie sadzby dane z pridanej hodnoty (DPH) o tri percentá zdraželo novostavby o niekoľko tisíc eur. Ďalší rast cien bude podporený aj celkovým nárastom nákladov na služby a materiály. Na drahšie novostavby v ďalších mesiacoch zareaguje aj trh so secondhandovými nehnuteľnosťami. Uviedla to v utorok riaditeľka spoločnosti FinGO reCloud Róberta Mecková.



"Na drahšie novostavby v ďalších mesiacoch zareaguje aj trh so secondhandovými nehnuteľnosťami. Záujemcovia rast cien nehnuteľností akceptujú a aj vzhľadom na klesajúce úrokové sadzby v tomto roku očakávam vyšší záujem ľudí o kúpu vlastného bývania. Dopyt sa neustále zvyšuje a dobrý byt sa takmer vždy predá veľmi rýchlo," uviedla Mecková.



Kľúčovým faktorom pri rozhodovaní o kúpe podľa nej môže byť, že staršie paneláky sú aktuálne lacnejšie v priemere o 30 % v porovnaní s mediánovou cenou novostavieb. Poukázala však na to, že ak si klient z finančných aj časových dôvodov môže dovoliť kúpiť novostavbu, často ju uprednostní pred klasickým starším panelákom. Dôvodom sú aj nižšie mesačné náklady a celková atraktivita moderných novostavieb. "Samozrejme to neznamená, že starší byt nemôže byť konkurencieschopný. Najmä ak je pekne zrekonštruovaný a v dobrej lokalite," dodala Mecková.



Dostupnosti bývania by podľa nej pomohla rozumnejšia legislatíva. Podotkla, že nestačí prijať zákon o tom, že existuje nejaké nájomné bývanie. Potrebné je aj reálne podporiť jeho výstavbu a stanoviť pravidlá, ako bude fungovať dlhodobo a nielen počas jedného volebného obdobia.



Národná banka Slovenska (NBS) v utorok informovala, že medziročný rast cien nehnuteľností v závere minulého roka dosiahol 6,7 %, pričom zdraželi všetky typy bytov, ako aj rodinné domy. Ceny rástli vo všetkých krajoch.