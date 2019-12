Po odchode šéfa Boeingu opúšťa firmu aj právny zástupca M. Luttig

Washington 27. decembra (TASR) - Americká spoločnosť Boeing oznámila, že Michael Luttig, ktorý poskytoval vedeniu firmy poradenstvo v súvislosti s tragickými nehodami lietadiel 737 MAX, odchádza ku koncu roka do dôchodku. Informoval o tom vo štvrtok (26. 12.) Boeing.



Luttig (65) je tak ďalším z vysokých predstaviteľov firmy Boeing, ktorý amerického výrobcu lietadiel opúšťa. Urobil tak iba tri dni po tom, ako firma oznámila odchod generálneho riaditeľa spoločnosti Dennisa Muilenburga. Ten sa stal terčom kritiky za to, že nezvládol krízu, do ktorej sa koncern dostal po zrútení dvoch lietadiel 737 MAX v Indonézii a Etiópii. Pri nehodách zahynulo celkovo 346 ľudí.



Federálny úrad pre letectvo (FAA) kritizoval Muilenburga za nerealistické očakávania v súvislosti s návratom lietadiel do prevádzky. Zároveň poukázal na jeho nátlak na regulátora s cieľom dosiahnuť čo najrýchlejší návrat strojov do vzduchu.



Muilenburgov post prevezme od 13. januára 2020 predseda správnej rady David Calhoun. V súčasnosti dočasne zastáva pozíciu generálneho riaditeľa finančný riaditeľ Boeingu Greg Smith.



Luttig, ktorý bol v Boeingu zodpovedný za právne záležitosti, pôsobil od mája ako poradca dnes už bývalého generálneho riaditeľa Muilenburga práve v súvislosti s pádom dvoch lietadiel 737 MAX. Okrem Luttiga tento mesiac oznámil odchod do dôchodku aj hlavný inžinier Boeingu John Hamilton.