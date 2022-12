Po odchode Západu zvyšujú podiel na ruskom automobilovom trhu Číňania

Moskva 11. decembra (TASR) - Čínske značky sa na ruskom automobilovom trhu podieľajú v súčasnosti takmer tretinou. Práve trh s autami najviac poukazuje na rastúci význam Číny pre ruskú ekonomiku po odchode západných firiem reagujúcich na vojnu na Ukrajine. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa odvolala na údaje ruskej analytickej spoločnosti Autostat.



Nedávne údaje Združenia európskych podnikov (AEB) ukázali, že v Rusku sa v novembri predalo okolo 46.400 osobných a ľahkých úžitkových vozidiel. To je o 61,6 % menej než v rovnakom mesiaci minulého roka. Dôvodom sú sankcie západných štátov po februárovom útoku Moskvy na Ukrajinu, ktoré zhoršili prístup Ruska k niektorým materiálom, ako aj vysoké ceny a pokles dopytu.



Na druhej strane, čínske autá značiek Chery, Geely a Haval zaznamenali zvýšenie predaja. Od januára sa objem ich predaja zvýšil takmer na dvojnásobok. Zatiaľ čo v januári sa v Rusku predalo 8235 áut čínskych značiek, v novembri to bolo 16.138 vozidiel a podiel na ruskom trhu zo strany Číňanov vzrástol z 9,6 % na 31,3 %.



"Produkcia áut západných značiek je minimálna a veľmi nízky je aj dovoz. Trh si tak momentálne delia ruské a čínske podniky," povedal pre agentúru Reuters analytik ruského automobilového trhu Vladimir Bespalov.



Väčšina západných automobiliek, ktoré s domácimi firmami zápasili o podiel na trhu už pred začiatkom vojny na Ukrajine, po začatí invázie svoje aktivity v Rusku zastavila. Ako povedal Bespalov, ak sa situácia nezmení, čínski výrobcovia by mohli na budúci rok kontrolovať zhruba 35 % ruského trhu a z pohľadu hodnoty by podiel mohol predstavovať viac než 40 %.