Po oddlžení zostane nemocniciam dlh v Sociálnej poisťovni 141 mil. eur

Bratislava 31. mája (TASR) - Štátnym nemocniciam zostane po oddlžení dlh v Sociálnej poisťovni vo výške 141,3 milióna eur. Zaplatia jej pohľadávky v objeme 201,9 milióna eur. Pre TASR to potvrdil hovorca poisťovne Martin Kontúr.



"Celkový objem pohľadávok Sociálnej poisťovne na neuhradenom poistnom voči sledovaným zdravotníckym zariadeniam dosiahol k 31. aprílu 2022 sumu 343,2 milióna eur. Rozdiel vo výške 141,3 milióna eur zostane v podmienkach Sociálnej poisťovne nevysporiadaný," ozrejmil Kontúr.



Do oddlžovania sa zapojilo celkovo 27 zdravotníckych zariadení. Nemocnice sa mohli uchádzať o oddlženie v hodnote 575 miliónov eur, pričom podľa Ministerstva zdravotníctva SR by sa mohlo vyčerpať asi 320 miliónov eur. V rámci obchodov v elektronickom kontraktačnom systéme akceptovali veritelia dohody v objeme vyše 120,2 milióna eur.