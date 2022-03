Po odstávke sa v Embracu opäť pracuje na všetkých výrobných linkách

Spišská Nová Ves 9. marca (TASR) – Vo fabrike na výrobu kompresorov v Spišskej Novej Vsi sa po odstávke opäť pracuje na všetkých výrobných linkách. Pre TASR to potvrdil riaditeľ Embraco Slovakia Tomáš Kandra. Zároveň dodal, že už pocítili dosah vojnového konfliktu na Ukrajine.



„Zastavili sme výrobu a vývoz našich produktov do tejto krajiny až do odvolania,“ uviedol Kandra. Výrobca kompresorov pre domáce a komerčné chladenie zo skupiny Nidec čiastočne pozastavil predaj výrobkov aj do Ruskej federácie. To spôsobilo nutnosť úpravy výrobného programu. „Linka EM na výrobu domácich kompresorov bola preto od 4. marca do utorka (8.3.) odstavená,“ vysvetľuje Kandra. Zamestnanci si čerpali minuloročnú alebo tohtoročnú dovolenku, prípadne im pridelili náhradnú prácu.



Od stredy sú však už všetky výrobné linky bez obmedzení. „Situáciu naďalej monitorujeme. Ak sa aktuálny stav výrazne nezmení a vojenský konflikt bude pokračovať, očakávame ďalšie odstávky v priebehu mesiaca marec,“ uzatvára riaditeľ závodu s tým, že o obmedzeniach vo výrobe sa zamestnanci dozvedia v zákonných lehotách. V spišskonovoveskej fabrike pracuje momentálne približne 2200 zamestnancov.