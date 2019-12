Po októbrovom poklese opätovne narastá počet bankrotov

Bratislava 5. decembra (TASR) - V novembri zbankrotovalo 484 obyvateľov Slovenska. Ako vyplýva z analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau (CRIF SK), ktorá spravuje úverové registre bankových a nebankových inštitúcií, v medziročnom porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka s 823 osobnými bankrotmi to predstavuje pokles o viac ako 41 %. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom, keď v októbri zbankrotovalo iba 315 dlžníkov, ich počet v novembri vzrástol o viac ako 53 %.



"Hoci v novembri zbankrotovalo o polovicu viac ľudí ako v októbri, 484 osobných bankrotov je stále výrazne menej v porovnaní s ich počtom vyhláseným v každom z prvých deviatich mesiacov tohto roka. Od januára do septembra priemerne každý mesiac zbankrotovalo viac ako 1400 obyvateľov Slovenska. Nízke čísla v posledných dvoch mesiacoch však nemôžeme považovať za nový trend. Sú dôsledkom vyčerpania finančných zdrojov Centra právnej pomoci na riešenie tejto agendy," konštatovala Jana Marková, hlavná analytička CRIF SK.



Podľa nej po tom, čo Centru právnej pomoci boli začiatkom novembra dodatočne vyčlenené potrebné financie, aj počet osobných bankrotov začal v poslednom novembrovom týždni narastať. Za päť posledných pracovných novembrových dní bolo vyhlásených 434 osobných bankrotov, t. j. takmer 90 % z ich celkového mesačného počtu.



V novembri 2019 najviac ľudí zbankrotovalo v Nitrianskom – 119 a v Trenčianskom kraji – 114, najmenej osobných bankrotov bolo vyhlásených v Bratislavskom – 6 a v Trnavskom kraji – 7.



Z celkového počtu osobných bankrotov vyhlásených v novembri 2019 ich pripadalo na mužov 274 (56,61 %) a na ženy 210 (43,39 %). Najviac osobných bankrotov v novembri pripadalo na dlžníkov vo veku od 40 do 49 rokov (29,34%).