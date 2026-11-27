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Po októbrovom zlepšení sa ekonomická nálada v SR opäť zhoršila
Indikátor dôvery v priemysle po sezónnej úprave v novembri klesol o 5,3 bodu na hodnotu -9,3.
Autor TASR
Bratislava 27. novembra (TASR) - Po výraznom októbrovom zlepšení sa ekonomická nálada na Slovensku v novembri 2026 opäť zhoršila. Hodnota indikátora ekonomického sentimentu (IES) klesla o 1,1 bodu na úroveň 99,3. Pesimistickejšie naladení boli podnikatelia v priemysle, stavebníctve a obchode, ako aj spotrebitelia. Miera optimizmu sa zvýšila len u podnikateľov v službách. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka však bola ekonomická nálada priaznivejšia, v medziročnom porovnaní sa zlepšila o 1,2 bodu. Zaostávanie za dlhodobým priemerom aktuálne dosahuje 6,4 bodu. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Indikátor dôvery v priemysle po sezónnej úprave v novembri klesol o 5,3 bodu na hodnotu -9,3. Negatívny vývoj indikátora ovplyvnili všetky tri ukazovatele, najvýraznejšie rast zásob, najmä vo výrobe dopravných prostriedkov. Pokles očakávanej produkcie predpokladajú najmä vo výrobe strojov a zariadení inde nezaradených a pokles objednávok najviac vo výrobe kovov a kovových výrobkov.
Sezónne očistený indikátor dôvery v službách v novembri vzrástol o päť bodov na hodnotu 15. Oproti minulému mesiacu nastalo zlepšenie v podnikateľskej situácii a dopyte, zatiaľ čo očakávaný dopyt sa nezmenil. Podnikateľskú situáciu hodnotili pozitívne najmä podnikatelia v informáciách a komunikácii, dopyt a očakávaný dopyt predovšetkým podnikatelia vo finančných a poisťovacích činnostiach.
Indikátor dôvery v obchode za november klesol oproti minulému mesiacu o 1,4 bodu na hodnotu 1,3. Zhoršenie nastalo v dvoch ukazovateľoch indikátora - trend podnikateľských aktivít a zásoby tovarov. Respondenti hodnotili negatívne trend podnikateľských aktivít v posledných troch mesiacoch najmä v predaji motorových vozidiel. Zásoby tovarov vzrástli najmä v maloobchode s potravinami, nápojmi a tabakom. Optimistickejšie videli podnikatelia budúci vývoj podnikateľských aktivít, a to predovšetkým v maloobchode s ostatným tovarom.
V novembri sezónne upravený indikátor dôvery v stavebníctve oproti predchádzajúcemu mesiacu klesol o 4,5 bodu na -6 najmä vplyvom nepriaznivejších hodnotení očakávanej zamestnanosti. Podnikatelia taktiež očakávajú nepriaznivejší vývoj celkovej úrovne objednávok, a to najmä v podnikoch realizujúcich výstavbu budov.
Indikátor spotrebiteľskej dôvery (sezónne upravený) sa medzimesačne znížil o 0,9 bodu na úroveň -23. Za dlhodobým priemerom zaostáva o 3,1 bodu. Spotrebitelia boli pesimistickejší pri hodnotení troch zo štyroch zložiek indikátora spotrebiteľskej dôvery. Najvýraznejšie sa zhoršili ich očakávania týkajúce sa vývoja celkovej hospodárskej situácie. Negatívnejšie vnímali aj budúci vývoj finančnej situácie svojich domácností a nezamestnanosti. Optimizmus si zachovali len pri hodnotení očakávaného vývoja úspor.
Indikátor dôvery v priemysle po sezónnej úprave v novembri klesol o 5,3 bodu na hodnotu -9,3. Negatívny vývoj indikátora ovplyvnili všetky tri ukazovatele, najvýraznejšie rast zásob, najmä vo výrobe dopravných prostriedkov. Pokles očakávanej produkcie predpokladajú najmä vo výrobe strojov a zariadení inde nezaradených a pokles objednávok najviac vo výrobe kovov a kovových výrobkov.
Sezónne očistený indikátor dôvery v službách v novembri vzrástol o päť bodov na hodnotu 15. Oproti minulému mesiacu nastalo zlepšenie v podnikateľskej situácii a dopyte, zatiaľ čo očakávaný dopyt sa nezmenil. Podnikateľskú situáciu hodnotili pozitívne najmä podnikatelia v informáciách a komunikácii, dopyt a očakávaný dopyt predovšetkým podnikatelia vo finančných a poisťovacích činnostiach.
Indikátor dôvery v obchode za november klesol oproti minulému mesiacu o 1,4 bodu na hodnotu 1,3. Zhoršenie nastalo v dvoch ukazovateľoch indikátora - trend podnikateľských aktivít a zásoby tovarov. Respondenti hodnotili negatívne trend podnikateľských aktivít v posledných troch mesiacoch najmä v predaji motorových vozidiel. Zásoby tovarov vzrástli najmä v maloobchode s potravinami, nápojmi a tabakom. Optimistickejšie videli podnikatelia budúci vývoj podnikateľských aktivít, a to predovšetkým v maloobchode s ostatným tovarom.
V novembri sezónne upravený indikátor dôvery v stavebníctve oproti predchádzajúcemu mesiacu klesol o 4,5 bodu na -6 najmä vplyvom nepriaznivejších hodnotení očakávanej zamestnanosti. Podnikatelia taktiež očakávajú nepriaznivejší vývoj celkovej úrovne objednávok, a to najmä v podnikoch realizujúcich výstavbu budov.
Indikátor spotrebiteľskej dôvery (sezónne upravený) sa medzimesačne znížil o 0,9 bodu na úroveň -23. Za dlhodobým priemerom zaostáva o 3,1 bodu. Spotrebitelia boli pesimistickejší pri hodnotení troch zo štyroch zložiek indikátora spotrebiteľskej dôvery. Najvýraznejšie sa zhoršili ich očakávania týkajúce sa vývoja celkovej hospodárskej situácie. Negatívnejšie vnímali aj budúci vývoj finančnej situácie svojich domácností a nezamestnanosti. Optimizmus si zachovali len pri hodnotení očakávaného vývoja úspor.