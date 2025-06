Po oslabení na mesačné minimum sa cena zlata posilnila

Londýn 30. júna (TASR) - Cena zlata zaznamenala v pondelok rast, keď oslabenie kurzu dolára prekonalo zvýšený rizikový apetít investorov. Záujem trhov sa okrem toho začína viac upierať na správu z USA o vývoji na trhu práve za mesiac jún, ktorá bude zverejnená koncom týždňa a ktorá môže ovplyvniť ďalší vývoj úrokových sadzieb v Spojených štátoch. Informovala o tom agentúra Reuters.



Spotová cena zlata dosiahla do 15.05 h SELČ 3284,49 USD (2802,47 eura) za troyskú uncu (31,1 g). Oproti predchádzajúcemu záveru obchodovania to predstavuje rast o 0,3 %. Cena zlata sa tak vrátila k rastu po tom, ako počas pondelkového obchodovania klesla na najnižšiu úroveň od 29. mája. Za celý 2. kvartál sa zvýšila o 5,2 %.



„Cenu zlata podporujú slabší kurz dolára a pokračujúci tlak amerického prezidenta Donalda Trumpa na centrálnu banku (Fed), aby znížila úrokové sadzby,“ povedal analytik banky UBS Giovanni Staunovo. Dolárový index, ktorý vyjadruje hodnotu dolára ku košu šiestich hlavných svetových mien, sa drží blízko trojročného minima. Trump zasa v piatok (27. 6.) oznámil, že do vedenia Fedu nominuje iba človeka, ktorý bude presadzovať znižovanie úrokových sadzieb.



Investori okrem toho čakajú na správu o tvorbe pracovných miest v americkom súkromnom sektore a neskôr na celom americkom trhu práce. Inštitút ADP zverejní svoju správu o vývoji v súkromnom sektore v stredu 2. júla a ministerstvo práce správu o celkovom vývoji na pracovnom trhu o deň neskôr. Údaje by mali naznačiť, akým smerom sa Fed bude v súvislosti s úrokovými sadzbami uberať.



Z ďalších drahých kovov cena striebra vzrástla o 0,2 % na 36,04 USD/unca a rast zaznamenala aj cena platiny. Dosiahla 1346,71 USD/unca, čo znamená rast o 0,6 %. Cena paládia stagnovala na úrovni 1133,29 USD za troyskú uncu.



(1 EUR = 1,172 USD)