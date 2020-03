Po páde cien ropy sa uvažuje o uzatvorení novej dohody OPEC+

Moskva/Rijád 27. marca (TASR) - Producenti ropy musia opätovne obnoviť spoluprácu, aby stabilizovali ropné trhy. Uviedli to zástupcovia Ruska a členských štátov Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) v reakcii na výrazný pokles cien komodity v poslednom období, keď ceny na jednej strane nadol stlačil slabý dopyt v dôsledku šírenia sa nového koronavírusu a na druhej konflikty medzi Saudskou Arábiou a Ruskom.



Trojročná dohoda medzi OPEC a ďalšími producentmi na čele s Ruskom sa ukončila tento mesiac, keď sa zástupcovia OPEC a 10 ďalších producentov na čele s Ruskom nedohodli na predĺžení programu produkčných škrtov. Súčasný program redukcie ťažby tak platí iba do 31. marca.



V reakcii na nedohodu štáty OPEC zrušili vlastné ťažobné limity a kľúčový producent Saudská Arábia oznámil, že od apríla zvýši produkciu na rekordnú úroveň. To znamená prudký rast produkcie v čase, keď pre pandémiu nového koronavírusu, ktorá viedla k odstaveniu podnikov, prudko klesá dopyt po rope. Cena severomorskej ropnej zmesi Brent sa v marci dostala pod 25 USD (22,77 eura) za barel (159 litrov), čo predstavuje 17-ročné minimum.



K nedohode došlo najmä pre nesúhlas Ruska s výrazným zvýšením rozsahu ťažobných škrtov. Prepad cien ropy však Rusko poškodil a ukazuje sa, že Moskva je ochotná diskutovať o novej dohode.



Ako pre agentúru Reuters uviedol šéf ruského ropného fondu Kirill Dmitrijev, nevylučuje novú dohodu na úrovni OPEC+ (OPEC a ďalších 10 producentov), ak sa pridajú aj ďalšie krajiny. Dmitrijev neuviedol, aké ďalšie krajiny má na mysli.



Najväčším producentom sú v súčasnosti USA, ktoré nie sú členom OPEC+. Spolupráca Washingtonu s ostatnými krajinami bola dlho považovaná za nepredstaviteľnú, súčasná bezprecedentná situácia však podľa analytikov aj pôvodne nemysliteľné kroky už nevylučuje.



Medzitým sa samotný OPEC snaží nájsť riešenie na stabilizáciu trhu. Alžírsko, ktoré momentálne ropnej organizácii predsedá, vyzvalo na stretnutie zástupcov OPEC, a to najneskôr do 10. apríla.



(1 EUR = 1,0981 USD)