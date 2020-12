Po páde Kačky slovenský M-MARKET zmenil štruktúru nájomcov

M-MARKET, a.s. je významnou slovenskou investičnou spoločnosťou sídliacou v Lučenci. Charakter jej pôsobenia na trhu je od roku 1997 koncentrovaný najmä v prenájme nehnuteľností, developerských činnostiach, správe a tiež facility managemente. Od roku 2012 spoločnosť M-Market začala prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti Prometheus Capital a.s. pôsobiť aj na trhu private equity.

Lučenec 1. decembra (OTS) - Supermarkety reťazca Kačka boli majoritným nájomcom v centrách Kocka patriacich do portfólia slovenskej investičnej skupiny M-MARKET, a.s. Po konkurze reťazca nastala pre prenajímateľa a zamestnávateľa mimoriadne zložitá situácia, obsadiť 41 filiálok v celkovej výmere viac ako 31.000 m2, ktorú sa podarilo vyriešiť v rekordne krátkom čase.Poľská investičná skupina Enterprise Investors v lete 2019 podala návrh na konkurz reťazca Kačka. Masívna modernizácia, rebranding, stúpajúce mzdové náklady a stavba logistického centra boli zrejme príliš ambicióznou expanznou stratégiou na lokálnom slovenskom trhu. Z pohľadu prenajímateľa, holdingu M-MARKET a.s. , nastala neplánovaná a zložitá situácia. „“ vysvetľuje predseda predstavenstva a prezident spoločnosti M-MARKET, a.s. Rozhodnutie diverzifikovať nájomníkov a rýchlo reagovať na vzniknutú situáciu bolo správne. Obsadenie priestorov viacerými operátormi v čo najkratšom čase sa ukázalo účinné následne aj počas eskalácie pandémie v roku 2020.“ dopĺňa. Dobrým príkladom tejto stratégie je spoločnosť Tesco, ktorá takto nedávno otvorila svoju 153. filiálku v Banskej Bystrici na sídlisku Sásová, kam priniesla najnovší koncept.uviedol v súvislosti s otvorením novej predajne, manažér pre riadenie malých formátov Tesca na Slovensku.Zákazníci vítajú ováranie nových lokálnych prevádzok, ktoré sú blízko ich domovov. Zvyšuje sa tak nielen dostupnosť, ale zároveň aj bezpečnosť nakupovania, keďže obchod je súčasťou užšej komunity. Z pohľadu prenajímateľa a operátora lokálnych nákupných centier M-MARKET a.s. , ide však o náročný proces, keďže okrem pestrej ponuky a komfortu nakupujúcich, musí s inštitúciami a nájomníkmi riešiť aj chaotické a nekoncepčné protipandemické opatrenia. Prioritou všetkých zainteresovaných však zostáva bezpečné nakupovanie.