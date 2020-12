Po päťmesačnom raste predaj starších domov v USA v novembri klesol

Washington 22. decembra (TASR) - Po piatich mesiacoch výrazného rastu zaznamenal predaj starších domov v USA v novembri pokles, pričom rozsah poklesu prekonal očakávania. Uviedla to v utorok americká Národná asociácia realitných kancelárií (NAR).



Podľa správy NAR predaj starších domov v USA klesol v novembri o 2,5 % na ročnú mieru 6,69 milióna po tom, ako v októbri predaj vzrástol o 4,4 % na 6,86 milióna domov. Októbrový údaj bol tak mierne revidovaný smerom nahor, keď ten pôvodný poukazoval na rast predaja o 4,3 % na ročnú mieru 6,85 milióna. Čo sa týka novembrového vývoja, ekonómovia očakávali, že predaj starších domov klesne o 2,2 % na ročnú mieru 6,70 milióna.



V medziročnom porovnaní sa však predaj domov v novembri zvýšil, a to o 25,8 %. Ako dodal hlavný ekonóm NAR Lawrence Yun, sektoru nehnuteľností sa v skutočnosti stále darí, ak sa vezme do úvahy pandémia nového koronavírusu a súčasný stav ekonomiky.



Stredná cena starších domov dosiahla v novembri 310.800 USD (253.942 eur). V porovnaní s októbrom to znamená pokles o 0,7 %, v porovnaní s novembrom minulého roka však rast o 14,6 %.



(1 EUR = 1,2239 USD)