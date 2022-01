Analytici očakávajú prepad Deutsche Bank do straty

Frankfurt nad Mohanom 24. januára (TASR) - Deutsche Bank sa po piatich kvartáloch v zisku podľa všetkého prepadla vo 4. kvartáli do straty. Odhadujú to analytici, podľa ktorých výsledky výrazne ovplyvnil nepriaznivý vývoj v jej investičnej banke.



Analytici v ostatnom prieskume uviedli, že za 4. kvartál vykáže Deutsche Bank čistú stratu zhruba 130 miliónov eur. Za rovnaké obdobie predchádzajúceho roka zaznamenala zisk na úrovni 51 miliónov eur.



Tržby za celú banku by mali podľa analytikov klesnúť o 4 % a v tomto rozsahu očakávajú pokles aj pri tržbách jej investičnej banky. Deutsche Bank zverejní svoje výsledky za 4. kvartál vo štvrtok 27. januára.



Napriek očakávanej strate by však aj tieto výsledky mali byť podľa analytikov iba momentálnou odchýlkou po piatich štvrťrokoch systematického rastu, nie signálom niečoho vážnejšieho. Čo sa týka vývoja v tomto aj budúcom roku, analytici očakávajú, že obidva budú ziskové.