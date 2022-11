Po skoro polroku zostáva SIEA na podporu nákupu OZE ešte 10 mil. eur

Bratislava 20. novembra (TASR) – Na podporu nákupu a inštalácie obnoviteľných zdrojov energie v projekte Zelená domácnostiam má Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) k dispozícii ešte viac ako desať miliónov eur. Po piatich mesiacoch od zvýšenia rozpočtu projektu o 30 miliónov eur sa prostriedky míňajú už iba zvoľna, vyplýva z údajov zverejnených SIEA.



Na podporu nákupu fotovoltických panelov, kotlov na biomasu, tepelných čerpadiel a slnečných kolektorov má SIEA podľa poslednej aktualizácie údajov ešte k dispozícii 10,22 milióna eur a už rezervovaných je 22,85 milióna eur. Za posledné tri mesiace sa objem voľných financií znížil približne o osem miliónov eur a dopyt pravdepodobne tlmia kapacitné možnosti dodávateľov týchto zariadení. Záujemcovia totiž môžu požiadať o registráciu bez obmedzení, no peniaze SIEA zarezervuje až po jej aktivácii dodávateľom.



Rýchlejšiemu využitiu voľných financií bráni podľa hovorkyne SIEA Zuzany Valentovej dostupnosť zariadení a tiež aj inštalačných firiem. Priblížila, že peniaze treba vyčerpať do konca budúceho roka, a preto nepredpokladá, že by sa nestihli minúť. "Ak budeme žiadosti vybavovať aktuálnym tempom, pravdepodobne prostriedky dočerpáme," uviedla Valentová. SIEA pripravuje pokračovanie projektu z eurofondov nového programového obdobia s rozpočtom viac ako 100 miliónov eur, pričom bude podpora k dispozícii aj pre domácnosti z Bratislavského samosprávneho kraja.



SIEA zvýšila pre veľký záujem rozpočet programu Zelená domácnostiam v polovici júna. Na tepelné čerpadlá je možné získať maximálnu dotáciu 3400 eur, na fotovoltické panely a kotly na biomasu 1500 eur a na slnečné kolektory 1750 eur. Po aktivácii žiadosti majú zhotovitelia tri mesiace na dokončenie zákazky. Aktuálne je podľa Valentovej najväčší záujem o fotovoltiku a tepelné čerpadlá.