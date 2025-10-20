< sekcia Ekonomika
Po piatkovom poklese cena zlata vzrástla, pohybuje sa okolo 4260 USD
Spotová cena zlata vzrástla v pondelok o 0,3 % na 4259,84 USD (3646,81 eura) za troyskú uncu. Decembrový kontrakt na zlato na newyorskej komoditnej burze Comex sa zvýšil o 1,5 % na 4275/unca.
Autor TASR
Londýn 20. októbra (TASR) - Cena zlata v pondelok vzrástla, pohybuje sa však pod hranicou 4300 USD za troyskú uncu (31,1 g), ktorú prvýkrát prekročila počas predchádzajúceho obchodovania. Cenu drahého kovu smerom nadol na záver piatkového obchodovania (17. 10.) stlačili vyjadrenia amerického prezidenta Donalda Trumpa v súvislosti s obchodným sporom medzi Čínou a USA. Naďalej sa však drží na vysokej úrovni, keďže trhy stále počítajú s redukciou úrokových sadzieb v USA a záujem o zlato zvyšuje aj pokračujúci shutdown americkej vlády. Informovala o tom agentúra Reuters.
Rast zaznamenala aj cena striebra. Zvýšila sa o 0,5 % na 52,12 USD/unca. Aj cena tohto kovu sa čiastočne zotavila po tom, ako v piatok klesla o 4,4 % po tom, čo v rovnaký deň vykázala historické maximum 54,47 USD/unca.
„Ceny zlata a striebra sa naďalej držia výrazne nad 4000 USD, respektíve 50 USD za troyskú uncu,“ povedal Ole Hansen zo Saxo Bank. Zároveň dodal, že v súvislosti so zlatom je stále veľmi optimistický.
Cenu zlata na vysokej úrovni udržujú očakávania zníženia úrokových sadzieb zo strany americkej centrálnej banky (Fed) koncom októbra. Čaká sa aj na údaje o vývoji inflácie, ktoré budú zverejnené v piatok (24. 10.), pár dní pre zasadnutím Fedu. To je naplánované na 28. a 29. októbra.
Trhy však momentálne najviac zaujímajú rozhovory medzi prezidentmi USA a Číny. Tie by sa mali uskutočniť do dvoch týždňov. Povedal to Trump potom, ako pripustil, že nové clá, ktorými hrozí Číne, sú ekonomicky neudržateľné. Práve tieto vyjadrenia viedli k poklesu ceny zlata na záver piatkového obchodovania po tom, ako v daný deň zaznamenala nové historické maximum 4378,69 USD za uncu.
(1 EUR = 1,1681 USD)
