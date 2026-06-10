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Po podnetoch cestujúcich upravil autobusy v okolí Myjavy a Brezovej
Medzi najvýznamnejšie zmeny patrí opätovné zaradenie autobusovej zastávky Priepasné u Kazíkov do cestovného poriadku linky Myjava - Priepasné - Košariská - Brezová pod Bradlom.
Autor TASR
Brezová pod Bradlom 10. júna (TASR) - Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) pristúpil od mája a júna k úpravám cestovných poriadkov regionálnej autobusovej dopravy. Zmeny sa týkajú najmä oblasti Myjavy, Priepasného, Košarísk a Brezovej pod Bradlom. Kraj ich pripravil na základe podnetov cestujúcich a v spolupráci so samosprávami. Mesto Brezová pod Bradlom o tom informovalo na svojom webe.
Medzi najvýznamnejšie zmeny patrí opätovné zaradenie autobusovej zastávky Priepasné u Kazíkov do cestovného poriadku linky Myjava - Priepasné - Košariská - Brezová pod Bradlom. Vodiči budú zastávku obsluhovať podľa potreby cestujúcich.
Kraj zároveň predĺžil večerný spoj z popoludňajšej zmeny až na zastávku Myjava Jednota, odkiaľ pokračuje cez Polianku a Priepasné do Brezovej pod Bradlom.
Na základe požiadaviek obyvateľov TSK upravil aj trasy viacerých menej vyťažených dopoludňajších spojov medzi Brezovou pod Bradlom a Myjavou. Niektoré autobusy po novom obsluhujú obce Košariská, Priepasné a Polianka, čím sa zlepšila dostupnosť verejnej dopravy pre obyvateľov týchto lokalít.
Podľa TSK majú zmeny prispieť k efektívnejšiemu využívaniu dopravných výkonov pri zachovaní dopravnej obslužnosti územia. Uvádza, že regionálna autobusová doprava prechádza procesom optimalizácie a reorganizácie, dôvodom sú rastúce náklady na jej zabezpečenie, ktoré sú hradené z rozpočtu samosprávneho kraja.
Medzi najvýznamnejšie zmeny patrí opätovné zaradenie autobusovej zastávky Priepasné u Kazíkov do cestovného poriadku linky Myjava - Priepasné - Košariská - Brezová pod Bradlom. Vodiči budú zastávku obsluhovať podľa potreby cestujúcich.
Kraj zároveň predĺžil večerný spoj z popoludňajšej zmeny až na zastávku Myjava Jednota, odkiaľ pokračuje cez Polianku a Priepasné do Brezovej pod Bradlom.
Na základe požiadaviek obyvateľov TSK upravil aj trasy viacerých menej vyťažených dopoludňajších spojov medzi Brezovou pod Bradlom a Myjavou. Niektoré autobusy po novom obsluhujú obce Košariská, Priepasné a Polianka, čím sa zlepšila dostupnosť verejnej dopravy pre obyvateľov týchto lokalít.
Podľa TSK majú zmeny prispieť k efektívnejšiemu využívaniu dopravných výkonov pri zachovaní dopravnej obslužnosti územia. Uvádza, že regionálna autobusová doprava prechádza procesom optimalizácie a reorganizácie, dôvodom sú rastúce náklady na jej zabezpečenie, ktoré sú hradené z rozpočtu samosprávneho kraja.