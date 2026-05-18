Po poklese na 1,5-mesačné minimum sa cena zlata stabilizovala
Prispel k tomu nákup zo strany investorov, ktorý nasledoval práve po predchádzajúcom poklese.
Autor TASR
Londýn 18. mája (TASR) - Po poklese na 1,5-mesačné minimum sa cena zlata zotavila a vrátila sa na úroveň zaznamenanú koncom minulého týždňa. Prispel k tomu nákup zo strany investorov, ktorý nasledoval práve po predchádzajúcom poklese. Informovala o tom agentúra Reuters.
Spotová cena zlata dosiahla do 9.30 h SELČ 4539,48 USD (3903,92 eura) za troyskú uncu (31,1 g). To je zhruba úroveň zo záveru predchádzajúceho obchodovania. Predtým však počas pondelkového obchodovania nakrátko zaznamenala pokles na najnižšiu úroveň od 30. marca, keď reagovala na rast cien ropy. Tie sa zvýšili v reakcii na informácie, že jadrová elektráreň v Spojených arabských emirátoch (SAE) sa stala terčom dronového útoku. Júnový kontrakt na zlato na americkej komoditnej burze Comex klesol o 0,4 % na 4543 USD/unca.
Navyše, rastú očakávania zvýšenia úrokových sadzieb zo strany americkej centrálnej banky (Fed). Trhy stále viac predpokladajú, že Fed do konca tohto roka úrokové sadzby zvýši, pričom pravdepodobnosť takéhoto vývoja dosahuje 50 %.
Z ďalších drahých kovov cena striebra klesla o 0,5 % na 75,60 USD za uncu. Cena platiny zaznamenala pokles o 0,1 % na 1970,74 USD a cena paládia o 1,1 % na 1396,74 USD/unca.
(1 EUR = 1,1628 USD)
