< sekcia Ekonomika
Po poklese na dvojmesačné minimum cena zlata vzrástla
Spotová cena zlata dosiahla do 16.45 h SELČ 4525,95 USD (3901,68 eura) za troyskú uncu.
Autor TASR
Londýn 20. mája (TASR) - Cena zlata sa po predchádzajúcom poklese na zhruba dvojmesačné minimum zotavila a v popoludňajších hodinách vzrástla k hranici 4526 USD za troyskú uncu (31,1 g). Cenu drahého kovu podporil pokles cien ropy a výnosov štátnych dlhopisov. Tie klesli v reakcii na vyhlásenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, že vojna s Iránom sa skončí veľmi rýchlo. Informovala o tom agentúra Reuters.
Spotová cena zlata dosiahla do 16.45 h SELČ 4525,95 USD (3901,68 eura) za troyskú uncu. Oproti záveru predchádzajúceho obchodovania to znamená rast o 1 %. To je obrat vo vývoji potom, ako počas obchodovania klesla na najnižšiu úroveň za viac než sedem týždňov.
„Po vytrvalom raste výnosov dlhopisov sme zaznamenali ich zmiernenie. To sa následne odrazilo na opätovnom raste ceny zlata,“ povedal David Meger z High Ridge Futures. Výnosy referenčných 10-ročných amerických dlhopisov vykázali v stredu pokles po tom, ako v utorok (19. 5.) vzrástli na najvyššiu úroveň od januára minulého roka. „Akékoľvek riešenie, ktoré by ukončilo vojnu, alebo viedlo k otvoreniu Hormuzského prielivu, by znamenalo pozitívnu správu pre trh so zlatom,“ dodal Meger.
Vzrástli aj ceny ďalších drahých kovov. Cena striebra sa zvýšila o 3,5 % na 76,42 USD, cena platiny o 1 % na 1942,30 USD a cena paládia o 0,9 % na 1365,12 USD za troyskú uncu.
(1 EUR = 1,16)
