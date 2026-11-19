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Po poklese na viac než ročné minimum sa cena zlata vrátila k rastu
Spotová cena zlata dosiahla okolo 13.00 h SEČ 3725,57 USD (3396,76 eura) za troyskú uncu (31,1 g).
Autor TASR
Londýn 19. novembra (TASR) - Po tom, ako v dopoludňajších hodinách klesla na najnižšiu úroveň za viac než rok, sa cena zlata mierne zotavila, keď výrazný pokles investori využili na nákup. Informovala o tom agentúra Reuters.
Spotová cena zlata dosiahla okolo 13.00 h SEČ 3725,57 USD (3396,76 eura) za troyskú uncu (31,1 g). V porovnaní so záverom predchádzajúceho obchodovania to predstavuje rast o 0,1 %. Predtým však počas obchodovania zaznamenala pokles na 3693,13 USD/unca, čo bola najnižšia úroveň od septembra 2025. Decembrový kontrakt na zlato na komoditnej burze Comex klesol o 0,4 % na 3726,50 USD/unca.
Zlato však naďalej zostáva pod tlakom. Zápisnica z októbrového zasadnutia americkej centrálnej banky (Fed) totiž ukázala, že bankári vidia rastúce inflačné riziká, čo podľa nich Fed oprávňuje sprísniť menovú politiku.
Trhy stanovili pravdepodobnosť zvýšenia úrokových sadzieb zo strany Fedu v decembri o 25 bázických bodov na 92 %. Niektorí počítajú aj so zvýšením až o 50 bázických bodov, pričom pravdepodobnosť stanovili na zhruba 8 %.
Z ďalších drahých kovov sa cena vyvíjala rozdielne. Spotová cena striebra sa stabilizovala na úrovni 45,04 USD/unca, zatiaľ čo cena platiny vzrástla o 1 % na 1384,60 USD a cena paládia klesla o 0,4 % na 944,38 USD za troyskú uncu.
(1 EUR = 1,0968 USD)
Spotová cena zlata dosiahla okolo 13.00 h SEČ 3725,57 USD (3396,76 eura) za troyskú uncu (31,1 g). V porovnaní so záverom predchádzajúceho obchodovania to predstavuje rast o 0,1 %. Predtým však počas obchodovania zaznamenala pokles na 3693,13 USD/unca, čo bola najnižšia úroveň od septembra 2025. Decembrový kontrakt na zlato na komoditnej burze Comex klesol o 0,4 % na 3726,50 USD/unca.
Zlato však naďalej zostáva pod tlakom. Zápisnica z októbrového zasadnutia americkej centrálnej banky (Fed) totiž ukázala, že bankári vidia rastúce inflačné riziká, čo podľa nich Fed oprávňuje sprísniť menovú politiku.
Trhy stanovili pravdepodobnosť zvýšenia úrokových sadzieb zo strany Fedu v decembri o 25 bázických bodov na 92 %. Niektorí počítajú aj so zvýšením až o 50 bázických bodov, pričom pravdepodobnosť stanovili na zhruba 8 %.
Z ďalších drahých kovov sa cena vyvíjala rozdielne. Spotová cena striebra sa stabilizovala na úrovni 45,04 USD/unca, zatiaľ čo cena platiny vzrástla o 1 % na 1384,60 USD a cena paládia klesla o 0,4 % na 944,38 USD za troyskú uncu.
(1 EUR = 1,0968 USD)